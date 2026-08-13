Evolución extrema: los animales que se transforman a gran velocidad para sobrevivir

Las ciudades se han convertido en auténticos laboratorios de evolución acelerada. En este contexto, la naturaleza no se toma su tiempo: algunas especies logran cambiar su anatomía, comportamiento o genética en cuestión de pocas generaciones, como señala BBC Mundo.

No se trata de fantasía ni de superhéroes voladores, sino de evolución en acción: reacciones rápidas al calor, al hormigón, al ruido y a la presión ejercida por el ser humano. La premisa es clara y algo inquietante: si el entorno se transforma rápidamente, los animales también deben hacerlo, o corren el riesgo de desaparecer.

Un nuevo ecosistema llamado ciudad

Las urbes actúan como un filtro severo. Hay menos refugios, más superficies lisas, disponibilidad irregular de alimentos, iluminación nocturna, contaminantes y temperaturas más elevadas que en hábitats naturales. Esta combinación obliga a muchas especies a adaptar sus estrategias de supervivencia casi de manera instantánea.

Un ejemplo notable son las lagartijas anolis en Puerto Rico. En áreas urbanas, estas criaturas presentan extremidades más alargadas y un mayor número de laminillas en los dedos, rasgos que les facilitan trepar por edificios y desplazarse con mayor agilidad sobre superficies de vidrio y metal. En otras palabras: las ciudades les han proporcionado un gimnasio vertical con un suelo pegajoso.

Este tipo de adaptaciones no siempre surgen de una espectacular mutación repentina. Más bien, suelen ser el resultado de pequeñas variaciones que favorecen a ciertos individuos sobre otros. Aquellos que mejor soportan el calor, que se orientan entre coches o que aprovechan los residuos urbanos, tienden a dejar más descendencia, lo que provoca un cambio progresivo en la población.

Presión urbana Respuesta biológica observada Superficies lisas Dedos más eficaces para escalar Temperaturas altas Alteraciones en comportamiento y fisiología Paisaje fragmentado Mayor adaptabilidad en movilidad y horarios Presencia humana Menor miedo o mayor tolerancia hacia la actividad humana

Cambios en pocas décadas, no en milenios

Tradicionalmente, la evolución se percibía como un proceso lento, casi geológico. Sin embargo, los estudios recientes sugieren otra realidad: en determinados casos, las transformaciones se pueden observar en tan solo unas pocas décadas, o quizá menos.

La BBC indica que la intervención humana, desde el uso de antibióticos hasta la introducción de especies no nativas, se ha convertido en una de las principales fuerzas evolutivas en el planeta. A esto se suma el cambio climático, que impone otro tipo de presión: menos agua, más calor, estaciones desreguladas y un aumento en la frecuencia de eventos extremos.

Un ejemplo mencionado en informes recientes es el de ciertas aves que han modificado atributos corporales en cuestión de pocas décadas para adaptarse a entornos urbanos o más cálidos. En otro caso, un pequeño roedor andino, que habita en altitudes elevadas, ha desarrollado una mayor capacidad aeróbica gracias a mitocondrias más eficientes, a diferencia de otras especies de altura que optaron por cambiar la hemoglobina. Es una forma de adaptación brillante, aunque menos cinematográfica que la de un superhéroe en acción.

No todo cambio es visible a simple vista

La adaptación rápida no siempre se manifiesta en la apariencia o en el color. A veces, se encuentra en aspectos más sutiles como la fisiología, el metabolismo o los patrones de reproducción. Algunas poblaciones modifican sus ciclos de actividad, otras alteran su época de cría y algunas optimizan su gasto energético para sobrevivir con recursos limitados.

Este margen de adaptación tiene sus límites. La evolución no concede milagros; trata diversas soluciones. Si una variante resulta ser efectiva, se propaga. Si no, desaparece. Por ello, este fenómeno es intrigante y, al mismo tiempo, un aviso: la velocidad del cambio impulsado por los humanos puede superar la capacidad de respuesta de muchas especies.

Fuera del ámbito urbano, algunas de las estrategias más conocidas incluyen:

Camuflaje extremo , como el de pulpos y sepias, capaces de cambiar de color y textura con sorprendente rapidez.

, como el de pulpos y sepias, capaces de cambiar de color y textura con sorprendente rapidez. Regeneración , como la del ajolote, famoso por su capacidad de reconstruir partes de su cuerpo.

, como la del ajolote, famoso por su capacidad de reconstruir partes de su cuerpo. Resistencia fisiológica , como la del tardígrado, que soporta deshidratación y condiciones extremas.

, como la del tardígrado, que soporta deshidratación y condiciones extremas. Migración y hibernación, prácticas frecuentes en aves y mamíferos en respuesta al frío o a la falta de recursos.

Lo que cuentan estos animales sobre el Antropoceno

La interpretación subyacente es menos idílica de lo que podría parecer. La fauna no está “mejorando” por simple capricho evolutivo. Está reaccionando ante un mundo transformado por la actividad humana. Algunas poblaciones logran adaptarse; otras quedan rezagadas. Entre estas dos posibilidades, existe un filtro implacable.

Además, el cambio no siempre es uniforme. Dos poblaciones de la misma especie pueden responder de manera distinta según factores como la temperatura, la disponibilidad de alimento o la presencia de depredadores. Esta variación local es una de las razones por las que la biología evolutiva actual se centra en lo que sucede en barrios, costas, montañas y zonas agrícolas.

En las ciudades, los animales a menudo necesitan más flexibilidad que fuerza.

que fuerza. En climas extremos, la clave suele ser ahorrar energía .

. En entornos altamente cambiantes, prevalece quien combina conducta, fisiología y genética .

. E incluso en ocasiones, un dedo más largo puede resultar más valioso que un gran anuncio evolutivo.

Entre los datos más curiosos, cabe destacar que los pulpos pueden transformar su piel con una precisión que haría llorar de envidia a cualquier artista del maquillaje cinematográfico. Las lagartijas urbanas, por su parte, están elaborando su propio “manual para sobrevivir entre edificios”. Y el tardígrado, diminuto y casi indestructible, sigue llevando años de ventaja moral frente al resto del planeta: su resistencia es tal que parece haber confundido la vida con un maratón de resistencia interminable.