Cinco maneras en las que los insectos toman decisiones y enfrentan problemas

Los insectos son diminutos, caben en la palma de una mano, pero su capacidad para tomar decisiones ocupa un lugar destacado en el ámbito científico. La BBC ha recopilado en su reportaje una serie de estrategias que demuestran que estos seres no son meros autómatas: evalúan información, adaptan su conducta y, en ocasiones, solucionan problemas con una agilidad que asombra hasta a los laboratorios más rigurosos.

La combinación de aprendizaje, flexibilidad e inteligencia colectiva está revolucionando nuestra comprensión de abejas, hormigas y abejorros. Además, nos está brindando pistas valiosas sobre cómo diseñar algoritmos más efectivos, robots que funcionen mejor y sistemas humanos menos propensos a caer en el atasco mental que a menudo provocan las reuniones interminables.

1. Aprenden lo justo y necesario

Uno de los aspectos más sorprendentes es que muchos insectos no procesan toda la información de la misma manera. En investigaciones con abejorros, por ejemplo, se ha observado que ajustan su estrategia de aprendizaje según la complejidad de la tarea: si una señal es clara, optan por simplificar; si es ambigua, extienden su análisis. En otras palabras, no desperdician energía pensando de más cuando no es necesario. Una virtud que, honestamente, parece escasa en la naturaleza humana, acostumbrada a complicar lo evidente.

La eficiencia no implica una limitación cognitiva; es más bien una economía mental. Los insectos tienen la capacidad de asociar olores, colores o formas con recompensas y utilizar esa experiencia para mejorar sus decisiones futuras. En la práctica, esto les permite forrajear de manera ágil, evitar errores repetidos y adaptarse a entornos cambiantes sin requerir un gran cerebro, porque la naturaleza también sabe hacer sus propias cuentas.

2. Resuelven problemas nuevos sin ensayo previo

Durante mucho tiempo, se creyó que los insectos se limitaban a repetir programas de conducta preestablecidos. Sin embargo, recientes experimentos con abejorros han revelado algo más inquietante para estos prejuicios: pueden resolver problemas completamente nuevos de manera autónoma. En un estudio publicado en Science, obreras de Bombus terrestris lograron mover una pelota para conseguir una recompensa, sin haber recibido entrenamiento específico para esa tarea.

Esto sugiere que poseen una capacidad de resolución espontánea de problemas. No se trata de reflexionar sobre la existencia, evidentemente, pero sí de combinar objetos, espacio y objetivos de manera flexible. La clave está en que el insecto no actúa solo por instinto; experimenta, corrige y encuentra soluciones que no estaban “programadas” en su repertorio inmediato.

3. Toman decisiones con señales múltiples

La toma de decisiones en los insectos no se basa en un único sentido. Ellos fusionan información visual, olfativa, táctil y, en algunos casos, incluso vibraciones o cambios de temperatura. Esta integración les permite seleccionar flores, rutas o refugios con notable precisión. Por ejemplo, los abejorros pueden ajustar su estrategia dependiendo de la dificultad para distinguir estímulos visuales, priorizando la exactitud o la rapidez según sea necesario.

Forma de decidir Qué utilizan Qué logran Aprendizaje asociativo Olores, colores, recompensas Elecciones rápidas y confiables Integración sensorial Vista, olfato, tacto, vibración Mayor precisión en entornos cambiantes Ajuste flexible Experiencia previa + contexto Menos errores y un menor gasto energético

La lección para los humanos es clara: no siempre es recomendable pedir a un sistema que examine hasta el último detalle. A veces, es suficiente con identificar la información más relevante y deshacerse del ruido. Los insectos llevan millones de años perfeccionando esta habilidad, sin necesidad de aplicaciones sofisticadas ni paneles de datos saturados de pestañas.

4. Piensan en grupo, no solo individualmente

Si un insecto es fascinante, una colonia resulta simplemente impresionante. Las hormigas utilizan rastros químicos para coordinar rutas; las abejas comunican la calidad de un lugar a través de danzas; y colonias enteras pueden tomar decisiones sin un mando central absoluto. Esa inteligencia colectiva no implica que cada individuo sea un prodigio, sino que las interacciones entre muchos generan soluciones efectivas.

Aquí aparecen conceptos clave como la estigmergia —la coordinación a través de marcas dejadas en el entorno— y el quórum, que desencadena una decisión cuando un número suficiente de individuos coincide en una opción. En términos humanos, podría compararse con votar sin urna, sin micrófono y sin que nadie monopolice la conversación durante 40 minutos.

5. Ajustan su estrategia según el coste y el beneficio

Otra habilidad destacable es que los insectos parecen calibrar su esfuerzo. Si una ruta es efectiva, la refuerzan; si deja de ser útil, deciden dejarla atrás. Las abejas y otros insectos pueden aprender rápidamente qué opciones ofrecen mayores recompensas y cuáles consumen excesiva energía. Esta capacidad de equilibrar costes y beneficios se puede considerar una forma muy práctica de inteligencia.

En este sentido, lo que nos enseñan no es “pensar más”, sino pensar mejor con menos. La biología aquí supera a muchos sistemas artificiales: utiliza reglas simples, oferta una retroalimentación rápida y garantiza corrección continua. Para campos como la robótica, la logística o la inteligencia artificial, esta receta ha inspirado algoritmos basados en colonias de hormigas, redes descentralizadas y sistemas de búsqueda más robustos.

Curiosidades para no mirar a una hormiga con los mismos ojos