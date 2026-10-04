El halcón borní, la rapaz que se extinguió España entre nidos saqueados y la cetrería

Durante siglos, el halcón borní (Falco biarmicus) fue una ave muy valorada en la cetrería y un elemento común en gran parte de la península ibérica.

Un reportaje de Infobae resalta cómo la caza, el robo de nidos y la transformación de su hábitat provocaron la extinción de esta especie como reproductora en nuestro país.

Este declive no se produjo de forma repentina.

A mediados del siglo XX, la especie enfrentó una intensa presión en la Europa mediterránea. Los huevos y pollos eran extraídos de los nidos para alimentar la cetrería, mientras los adultos eran perseguidos o capturados indiscriminadamente. Además, el envenenamiento, la degradación de espacios naturales y la desaparición de lugares adecuados para la nidificación agravaron la situación.

Una rapaz mediterránea con pasado ibérico

El borní es un halcón de tamaño medio, elegante y robusto. Su silueta evoca al halcón peregrino, aunque se distinguen por sus rasgos únicos en la cabeza, el pecho y el patrón de color. Es un experto en los paisajes abiertos, así como en laderas rocosas y acantilados donde puede hacer su nido.

Los antiguos tratados de cetrería revelan que se reproducía tanto en la península como en las islas Baleares. Esta distribución histórica era considerablemente más amplia que la que conocemos hoy. Actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica lo clasifica entre las especies extinguidas en el medio natural español, ya que no existe una población reproductora estable en el país.

No obstante, eso no implica que haya desaparecido por completo de nuestros cielos. Algunas veces, se pueden avistar ejemplares en dispersión que provienen del norte de África. También se han documentado aves que huyeron o fueron liberadas de centros de cría. Sin embargo, estas son apariciones esporádicas, no el retorno de una población salvaje.

Situación del halcón borní en España Estado actual Reproducción regular Extinguida Avistamientos ocasionales Posibles Procedencia de algunos ejemplares Norte de África, escapes o liberaciones Programa nacional de reintroducción No existe actualmente

Cuando la afición se convirtió en amenaza

La cetrería posee una rica tradición cultural y actualmente se practica bajo estrictas normas de conservación y control. El reto histórico radicó en la extracción de aves silvestres, especialmente cuando la demanda superó la capacidad de las poblaciones para reproducirse.

Los polluelos de borní eran especialmente valorados debido a su velocidad, inteligencia y habilidad para cazas en diversos terrenos. El expolio de nidos arrasaba generaciones enteras antes de que tuviesen la oportunidad de reproducirse. A lo que se suma la captura de adultos, que complicaba aún más la situación: cada pareja retirada dejaba un vacío difícil de llenar.

A lo largo del siglo XX, la presión sobre la especie no llegó sola. También enfrentó:

Caza y persecución directa.

Envenenamiento de rapaces.

Recolección de huevos y polluelos.

Destrucción de acantilados y áreas de caza.

Reducción de presas debido a cambios agrícolas y uso de pesticidas.

Amenazas asociadas a tendidos eléctricos y otras infraestructuras.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señala que, a nivel global, la especie posee una población bastante amplia y la clasifica como “preocupación menor”. Sin embargo, esa evaluación general oculta importantes diferencias: las poblaciones en Europa y el norte de África son más vulnerables que las de diversas regiones del África subsahariana.

Un futuro todavía abierto

En la Europa mediterránea, el halcón borní sigue teniendo algunas poblaciones en países como Italia y Grecia, aunque su presencia se ha reducido notablemente respecto al pasado. En el sur y este de África, así como en el Sahel, sigue ocupando extensas áreas, además de algunos núcleos aislados en Oriente Próximo, Asia Menor y la península arábiga.

Por el momento, España no cuenta con un plan de reintroducción. Para devolver una especie a su hábitat natural, no basta con liberar ejemplares; se requieren áreas seguras, recursos alimenticios adecuados, seguimiento durante años y garantías de que las amenazas originales han disminuido.

La cría en cautividad puede ser una herramienta viable. En 2025, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez, en Cádiz, logró criar dos polluelos de borní, una muestra de que existen capacidades técnicas para preservar la especie. No obstante, convertir ese éxito en una población salvaje demandaría un programa coordinado y a largo plazo.

La historia del borní nos deja una lección valiosa para otras rapaces: una especie puede parecer abundante, ocupar un territorio extenso y, sin embargo, desaparecer sin que nos percatemos. A veces, basta con vaciar demasiados nidos durante demasiados años.

Curiosidades de un halcón poco conocido

El nombre científico del halcón borní es Falco biarmicus. El género Falco aglutina a los halcones y cernícalos, aves diseñadas para la velocidad y la maniobra en el aire.

En ciertas regiones, los borníes cazan en pareja. Un ejemplar puede distraer o levantar a su presa mientras el otro intenta atraparla, una estrategia cooperativa poco común en el mundo de las rapaces.

No se limita a una técnica de caza específica. Puede perseguir aves a baja altura cerca de laderas y acantilados o lanzarse desde altos puntos en picados veloces.

Los borníes utilizados en cetrería suelen proceder de programas de cría en cautividad, una alternativa que disminuye la presión sobre las poblaciones salvajes.