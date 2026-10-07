El cerdo vietnamita se popularizó como mascota en España hace décadas y ahora es una especie invasora

Durante muchos años, el cerdo vietnamita fue considerado ese pequeño animal exótico que parecía encajar en cualquier hogar. Su aspecto regordete, su astucia y la idea de ser una “mascota manejable” catapultaron su popularidad en España.

Sin embargo, muchos ejemplares terminaron escapando o fueron abandonados.

El verdadero problema surgió cuando algunos de estos cerdos se adaptaron al medio natural, lograron reproducirse y comenzaron a cruzarse con jabalíes y cerdos salvajes.

Lo que comenzó como una tendencia doméstica acabó por ingresar al catálogo oficial de especies exóticas invasoras en 2019. Desde 2022, la tenencia de estos animales como mascotas está prohibida en España.

Un cerdo pequeño… solo al principio

El cerdo vietnamita es una raza doméstica de Sus scrofa, la misma categoría que engloba al cerdo común y al jabalí. Su pequeño tamaño en la juventud pudo haber alimentado el fervor inicial, pero la etiqueta de “mini” resultó ser un engaño: algunos adultos pueden alcanzar un peso considerable, además de requerir espacio, atención especializada y una alimentación regulada.

Son, además, animales inteligentes y sociales que tienen una notable habilidad para aprender rutinas. Esa inteligencia, que puede resultar adorable en casa, se convierte en un verdadero desafío conforme el animal va creciendo. Un cerdo que se aburre puede excavar, destrozar objetos o exigir comida con una insistencia que podría recordar a un pequeño tractor con patas.

Como informa Infobae, la liberación de ejemplares ha llevado a ver cerdos vietnamitas en libertad en diversas regiones del país. En esos hábitats, pueden competir por recursos, alterar el suelo e incrementar su población. Existe creciente preocupación por la posible hibridación con jabalíes, lo que supondría un riesgo para el patrimonio genético de las poblaciones silvestres.

Entre los peligros señalados por las autoridades ambientales se encuentran:

Daños en cultivos y explotaciones ganaderas.

Accidentes en la vía.

Alteración de hábitats mediante el hozado del terreno.

Competencia con fauna autóctona.

Transmisión de enfermedades porcinas.

Cruces con jabalíes o cerdos salvajes.

La preocupación por la salud incluye patógenos como el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, la peste porcina africana y la bacteria Streptococcus suis. La presencia de un mascota doméstica en la naturaleza no debe verse como una anécdota: puede transformarse en un problema ecológico, económico y veterinario.

España, territorio de perros y gatos

Mientras el cerdo vietnamita queda fuera del catálogo de mascotas legal, los animales de compañía siguen en aumento en los hogares españoles. La primera Estadística Nacional sobre Protección Animal contabilizó 15.171.569 animales registrados en 2025, un incremento del 14% en comparación con 2021.

Animal Ejemplares registrados Proporción aproximada Perros 7.562.893 49,8% Gatos 5.619.967 37% Conejos, aves, reptiles y tortugas 1.988.708 13,1%

Los perros siguen siendo las mascotas más queridas en España, abarcando prácticamente la mitad del total registrado. Los gatos ocupan la segunda posición, además de haber experimentado el mayor crecimiento en el periodo analizado: su número creció en más de un millón entre 2021 y 2025.

Estos datos provienen de registros autonómicos y no incluyen necesariamente a todos los animales que habitan en los hogares. Otras estimaciones del sector sugieren que el número total de mascotas supera los 20 millones, sumando peces, aves, reptiles y pequeños mamíferos que no siempre aparecen en los censos oficiales.

Las diferencias en las cifras no implican necesariamente que una sea incorrecta. Cada recuento usa metodologías diferentes: microchips, registros administrativos, encuestas o estimaciones comerciales. La cifra más fiable para comparar especies registradas es la estadística estatal, aunque tampoco ofrece una imagen perfecta sobre los animales domésticos en el país.