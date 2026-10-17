Orcas contra tiburones blancos: la sangrienta batalla que desconcierta a la ciencia

El océano sigue sus propias jerarquías, aunque muchas veces permanecen ocultas.

En las aguas de Sudáfrica, un grupo de orcas ha comenzado a cazar tiburones blancos, un hecho que la BBC describe como una de las imágenes más sorprendentes que se han presenciado entre depredadores marinos.

Los primeros indicios de esta situación se dieron en mayo de 2017, cuando los restos de una hembra de tiburón blanco fueron hallados en la costa de Gansbaai, cerca de Ciudad del Cabo.

Este tiburón había llegado a pesar alrededor de 1.100 kilos y mostraba una enorme herida en el abdomen, donde le habían sido extraído el hígado, un órgano que puede pesar cerca de 90 kilos. En los meses posteriores, cinco tiburones más aparecieron con lesiones muy similares.

Un crimen con firma

La bióloga Alison Towner, de la Universidad de Rhodes, participó en las necropsias de los animales. En todos los casos, se repetía el mismo patrón: cuerpos abiertos, órganos internos ausentes y cortes compatibles con una mordedura de gran tamaño. Las sospechas se centraron en dos orcas macho, conocidas como Puerto y Estribor, que fueron identificadas en la región por primera vez en 2015.

La certeza llegó en 2022, cuando un dron capturó imágenes de tres orcas atacando a un tiburón blanco de aproximadamente tres metros frente a la bahía de Mossel, situada a unos 400 kilómetros al este de Ciudad del Cabo. Una de las orcas empujó a su presa hacia la superficie, la giró y mordió cerca de las aletas pectorales. Poco después, las aguas se tornaron rojas.

Las orcas no se alimentan de todo el tiburón. Lo que realmente buscan es el hígado, riquísimo en energía y grasas. Si bien el tiburón entero podría considerarse un festín, para estos cetáceos, el hígado es un concentrado nutricional que compensa el riesgo y el esfuerzo del ataque.

El gran tiburón blanco puede alcanzar más de seis metros de longitud.

Las orcas adultas miden aproximadamente entre seis y ocho metros.

Estos mamíferos son sociales y poseen una gran capacidad de aprendizaje.

El tiburón blanco es un pez cartilaginoso, no un mamífero marino.

Más allá del tamaño, la verdadera diferencia radica en que las orcas trabajan en cooperación, se comunican y emplean técnicas precisas para inmovilizar a sus presas. Al invertir al tiburón, logran inducir un estado conocido como inmovilidad tónica. En este estado, la víctima queda temporalmente paralizada, lo que reduce su capacidad de resistencia. Así, lo que comienza como una peligrosa persecución se convierte en un procedimiento quirúrgico, aunque desde luego no muy higiénico.

El tiburón abandona el territorio

Estos ataques han cambiado la conducta de los tiburones blancos en las costas sudafricanas. Estudios realizados mediante avistamientos y dispositivos de seguimiento indican que muchos de ellos han dejado áreas donde antes se concentraban. Algunos se han desplazado a mar adentro y otros han recorrido largas distancias hacia el este.

Un estudio publicado en el African Journal of Marine Science documentó la aparición de ocho tiburones blancos varados tras los ataques de orcas; de esos, siete habían perdido el hígado y algunos, incluso el corazón. Adicionalmente, 14 ejemplares marcados mostraron un cambio de área cuando las orcas aparecieron en la zona.

Este desplazamiento puede tener repercusiones para todo el ecosistema. El tiburón blanco es un depredador superior, lo que quiere decir que afecta a la población de focas, peces y otros animales marinos. Si desaparece de una zona, sus presas pueden cambiar tanto su movimiento como su cantidad. Así, se genera un efecto dominó que arranca con una mordida y acaba alterando el mapa ecológico.

Los expertos también están pendientes del impacto sobre una especie vulnerable. Los tiburones blancos crecen lentamente, maduran tarde y son menos prolíficos en comparación con otras especies de peces. La pérdida de ejemplares jóvenes o subadultos podría dejar una huella demográfica durante años.

Una estrategia que aparece en otros mares

Esta conducta no se limita a Sudáfrica. También se han registrado ataques en Australia y California. En el golfo de California, un grupo de orcas conocido como la manada de Moctezuma fue observado cazando tiburones blancos jóvenes.

Los vídeos analizados en una investigación publicada en Frontiers in Marine Science revelan una técnica similar: perseguir al tiburón, ponerlo boca arriba, inmovilizarlo y extraer el hígado. En dos episodios documentados, tres tiburones juveniles fueron muertos. Este hallazgo se convierte en uno de los ejemplos más claros de interacción entre estas dos especies en la región.

Lugar Conducta observada Posible efecto Sudáfrica Ataques regulares y extracción del hígado Huida de tiburones blancos de áreas costeras Australia Depredación registrada Alteraciones locales en la presencia de la especie Golfo de California Caza de ejemplares juveniles Riesgo adicional para una población vulnerable

Aunque las imágenes pueden dar la impresión de que se trata de una competencia desmedida, la comunidad científica no considera que haya una guerra organizada entre orcas y tiburones. Lo más probable es que ciertas poblaciones hayan aprendido técnicas efectivas y las compartan dentro de su grupo. En el caso de las orcas, la cultura —vista como comportamientos adquiridos— puede tener una relevancia tan significativa como la fuerza física.

Curiosidades de dos gigantes