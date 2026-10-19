Orcas contra tiburones blancos: el sorprendente duelo marino que desconcierta a los científicos

Hay imágenes que parecen sacadas de una película de terror: una orca embiste, un tiburón blanco intenta escapar y, en poco tiempo, el océano se tiñe de rojo. Pero este fenómeno es más que una ficción; como señala BBC Mundo, ha llevado a los científicos a reconsiderar la interacción entre dos de los principales depredadores de los océanos.

Los ataques registrados en Sudáfrica presentan un detalle particularmente perturbador: varios tiburones fueron hallados mutilados, careciendo de hígado. No se trata de una matanza sin sentido. Las orcas parecen elegir cuidadosamente la parte más nutritiva de su presa, como quien se dirige a su plato preferido y deja el resto de la comida.

Una técnica de caza meticulosa y coordinada

Los primeros grandes tiburones blancos que mostraron estas heridas fueron encontrados en las costas africanas. Las necropsias indicaron un patrón recurrente: cuerpos desgarrados y ausencia del hígado. La investigadora Alison Towner ha relacionado estos ataques con dos orcas conocidas como Puerto y Estribor, que fueron vistas por primera vez cerca de Ciudad del Cabo en 2015.

La prueba más contundente tuvo lugar el 16 de mayo de 2022, cuando un dron grabó a tres orcas asaltando a un tiburón blanco de aproximadamente tres metros en frente de la bahía de Mossel. Los cetáceos lo empujaron hacia la superficie, lo voltearon y lo arrastraron bajo el agua. Tras esto, emergieron con el hígado en sus fauces.

Este método pone de manifiesto diversas habilidades:

Colaboración: las orcas rodean y desubican al tiburón.

las orcas rodean y desubican al tiburón. Poder físico: son capaces de embestir y controlar sus movimientos.

son capaces de embestir y controlar sus movimientos. Conocimiento del cuerpo: identifican el hígado, un órgano rico en grasas.

identifican el hígado, un órgano rico en grasas. Aprendizaje social: las tácticas de caza pueden transmitirse entre los individuos.

Las orcas son el único depredador conocido que acecha al tiburón blanco adulto. Su ventaja no se basa solo en el tamaño; su inteligencia, capacidad de comunicación y estructura social les permiten organizar ataques complejos.

El hígado, un botín de altísimo valor energético

El gran tiburón blanco tiene un hígado enorme, que puede representar gran parte de su masa. Este órgano almacena aceites y ayuda al animal a controlar su flotabilidad, otorgando así a las orcas una recompensa energética mayor que la de otros tejidos.

Lo que parece una elección consciente. En Australia, también se han documentado casos donde las orcas extraen el hígado de tiburones y consumen partes específicas de otras presas, como el músculo pectoral de los pingüinos. Este comportamiento sugiere una táctica especializada, aunque aún se desconoce si todos los grupos de orcas la llevan a cabo o si es propia de ciertas familias.

Aspecto Orca Tiburón blanco Tipo de animal Mamífero marino Pez cartilaginoso Estrategia Colaboración y embestidas Rapidez y ataques sorpresa Principal ventaja Inteligencia social Potencia física y sentidos agudos Vulnerabilidad Dependencia del grupo Desorientación al ser volteado

Una huida que transforma el ecosistema

Los ataques han causado cambios notables en el comportamiento de los tiburones blancos en Sudáfrica. En áreas donde solían concentrarse, ahora se alejan o disminuyen su presencia. Para una especie que se sitúa en la cima de la cadena alimentaria, abandonar un territorio puede resultar en severas consecuencias ecológicas.

Cuando un superdepredador desaparece, otras especies pueden cambiar su conducta. Focas, rayas y tiburones más pequeños podrían beneficiarse de nuevos hábitats, mientras que las poblaciones de sus presas también pueden modificar sus movimientos. Este fenómeno se denomina liberación mesodepredadora: al irse el depredador dominante, otros cazadores ganan espacio para actuar.

Sin embargo, los investigadores advierten que hay que ser cautos. El número de ataques documentados todavía es escaso y no se tiene claro si las orcas están ampliando un método reciente, si han comenzado a aprovechar una oportunidad específica o si estos episodios siempre han existido, pero no se habían observado.

La actividad de las orcas cazando tiburones blancos también ha sido registrada frente a las costas de California y Australia. Factores como el calentamiento del océano, la disponibilidad de alimento y los cambios en las rutas de migración de diferentes especies podrían estar favoreciendo nuevos encuentros, aunque atribuir cada caso exclusivamente al cambio climático sería prematuro.

Un duelo lleno de incógnitas

El tiburón blanco sigue siendo un cazador imponente. Su capacidad para detectar rastros químicos a gran distancia, percibir vibraciones y llevar a cabo ataques veloces lo hacen formidable. No obstante, su diseño corporal presenta una debilidad: cuando una orca lo coloca boca arriba, puede sufrir inmovilidad tónica, un estado temporal de parálisis que dificulta cualquier reacción.

Las orcas, en oposición, respiran aire, se comunican mediante sonidos y viven en grupos con relaciones sociales profundas. Esta combinación les permite observar, replicar y perfeccionar tácticas. En el océano, la experiencia de una matriarca o de un individuo líder puede transformarse en una verdadera escuela de supervivencia.

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