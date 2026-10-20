Los 10 ataques de tigre a humanos más célebres de la historia

Un tranquilo paseo por el bosque, una jornada laboral o una visita habitual a un parque zoológico pueden transformarse en un recuerdo trágico. Aunque los tigres no suelen tener humanos en su radar, hay momentos excepcionales que han dejado marcas difíciles de borrar.

Historias como la de Champawat combinan hechos verificables, testimonios de personas que vivieron en la zona y cifras que, con el paso del tiempo, pueden haber sido exageradas. No obstante, estos relatos nos muestran un patrón evidente: la edad avanzada, las lesiones, la escasez de presas y la invasión de su hábitat favorecen comportamientos peligrosos.

Cuando el tigre deja de temer al ser humano

La mayoría de los tigres tienden a evitar a los humanos. Sin embargo, surgen conflictos cuando el felino pierde la capacidad de cazar, encuentra comunidades humanas dentro de su territorio o se acostumbra a alimentarse cerca de los pueblos. En los Sundarbans, por ejemplo, una gran densidad poblacional causa una superposición entre las rutas humanas y las zonas de caza de los tigres.

Los registros históricos no siempre hacen distinciones claras entre un ataque comprobado y una muerte atribuida a estos animales. Por esta razón, las cifras deben interpretarse como estimaciones y no como una clasificación científica definitiva.

Diez casos que dieron la vuelta al mundo

1. La tigresa de Champawat, Nepal e India — 436 víctimas atribuidas

Este es el caso más conocido. A finales del siglo XIX y principios del XX, una tigresa de Bengala sembró el terror en Nepal y en la región india de Kumaon. El relato más común le atribuye 436 muertes, colocándola como el tigre con más víctimas humanas registradas en la historia.

El cazador y naturalista Jim Corbett la mató en 1907. La autopsia mostró una dentadura dañada, probablemente como resultado de un disparo, lo que dificultaba su capacidad para cazar. El dolor y la incapacidad de atrapar ciervos podrían haberla llevado a buscar objetivos más fáciles.

2. La tigresa de Chowgarh, India — alrededor de 64 víctimas

Una hembra y su cría adulta fueron responsables de decenas de muertes en Kumaon entre 1925 y 1930. Corbett describe ataques a campesinos que cortaban hierba, cuidaban ganado o transitaban por caminos rurales.

Este caso ilustra cómo un espacio compartido puede transformar una actividad cotidiana en un peligro extremo. No era necesario adentrarse en una selva remota; tan solo cruzar la zona que el felino empleaba para cazar era suficiente.

3. La tigresa de Thak, Nepal — cifra imprecisa

Este tigre se hizo conocido por su habilidad para moverse sin ser visto y atacar en una zona montañosa de Nepal. Las historias sobre sus víctimas son menos precisas que las de Champawat, pero su relato se enmarca en la tradición de los grandes felinos devoradores de hombres.

4. El tigre de Segur, India — varias muertes atribuidas

Atribuido a la región de Nilgiri, en el sur de la India, este tigre aparece en las narraciones de Kenneth Anderson, quien documentó varios casos de felinos conflictivos. Su reputación se incrementó por la alarma que generó entre los habitantes y trabajadores de la zona.5.

5. La tigresa de Jowlagiri, India — unas 15 víctimas

También relacionada con las historias de Anderson, esta tigresa habría atacado en los alrededores de Jowlagiri y Gundalam. Aunque sus cifras no se acercan a las grandes tragedias de Kumaon, el impacto local fue significativo: el miedo afectó desplazamientos, actividades agrícolas y ganaderas.

6. El tigre de los Sundarbans, Bangladés e India

Más que un único ejemplar, este nombre refleja múltiples ataques reportados en el delta del Ganges, una región de manglares donde humanos y tigres cohabitan en canales, islas y zonas de pesca. Se han documentado incidentes implicando incluso a tigres sanos, debido a la constante proximidad entre ambos mundos.

Pescadores, recolectores de miel y leñadores enfrentan un riesgo particular. La visibilidad es escasa, las rutas cambian con las mareas y un encuentro puede suceder a solo unos metros.

7. El tigre de Amur, Siberia

Los ataques atribuidos a tigres siberianos son menos comunes que los registrados en el sur de Asia, aunque hay casos documentados. En el extremo oriental de Rusia, la expansión de carreteras, asentamientos y actividades forestales ha aumentado las posibilidades de encuentro.

En esta subespecie, el frío extremo y la escasez estacional de presas pueden influir en su comportamiento. Sin embargo, interpretar cada avistamiento como una amenaza sería tan erróneo como suponer que todos los perros grandes son agresivos.

8. El tigre de Dudhwa, India

El parque nacional de Dudhwa ha sido el escenario de varios episodios de conflicto entre tigres y comunidades cercanas. Las investigaciones suelen centrarse en identificar al ejemplar responsable a través de huellas, cámaras y patrones de ataques, una tarea complicada cuando múltiples animales transitan la misma zona.

9. El tigre de Ranthambore, India

En esta reserva, una de las más populares del país, varios ataques a trabajadores o visitantes han alimentado la fama de ciertos individuos. La afluencia de turistas, la presencia de vehículos y la cercanía de las poblaciones humanas exigen el cumplimiento de estrictas normativas sobre distancia y comportamiento.

10. El caso de William Chapman, Reino Unido — 2026

El 10 de octubre de 2026, William Chapman falleció tras ingresar al reciento de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, cercano a Doncaster. El tigre implicado se identificó como Altai, un tigre de Amur, y los servicios de emergencias no lograron salvar a la víctima.

Este incidente no se enmarca en la categoría de ataques de tigres salvajes a comunidades, pero enfatiza una regla básica: un zoológico no convierte a un depredador de más de cien kilos en un animal doméstico. El contacto directo sigue siendo mortal.

Qué hay detrás de estos episodios

La etiqueta de “tigre devorador de hombres” puede resultar sensacionalista, pero reduce a una simplificación excesiva un fenómeno complejo. Un tigre puede atacar por varias razones: defensa, sorpresa, protección de sus crías o en respuesta a una herida, sin que esto implique un patrón habitual de caza humana. Cuando los ataques se repiten, suelen intervenir factores como:

Dientes quebrados, lesiones o avanzada edad.

Disminución de presas como ciervos y jabalíes.

Pérdida y fragmentación de su hábitat.

Ganado sin resguardo en los bordes de las reservas.

Personas que trabajan o se desplazan al amanecer y al anochecer.

Alimentación, ya sea intencionada o accidental, próxima a asentamientos.

La prevención incluye vigilancia, creación de corredores ecológicos, compensaciones para ganaderos, avisos rápidos y manejo profesional de ejemplares problemáticos. Matar al tigre puede parecer una solución inmediata, pero no aborda las causas que generaron el conflicto.

Curiosidades para mirar al tigre con otros ojos