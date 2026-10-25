Moby Dick y el misterioso órgano de los cachalotes que les da fuerza para hundir barcos

Durante siglos, las historias de marineros sobre cachalotes que embisten barcos parecieron relatos exagerados.

Ahora, la ciencia comienza a darles un nuevo sentido. Un artículo de BBC News Mundo esclarece de qué manera una estructura situada en la cabeza de estos gigantes marinos les convierte en verdaderos arietes vivientes.

El protagonista de esta historia no se ajusta exactamente a la definición popular de ballena.

El cachalote es un cetáceo dentado, un depredador especializado en la caza de calamares en profundidades del océano. Los machos adultos pueden superar los 15 metros de longitud y alcanzar decenas de toneladas. Su característica más impresionante es una cabeza descomunal, que puede representar cerca de un tercio de su tamaño total.

Dentro de esa monumental cabeza reside el órgano del espermaceti, una masa de tejidos grasos que durante siglos fue objeto de deseo para los balleneros. El nombre proviene de una confusión: los cazadores pensaban que el líquido era semen. Sin embargo, la verdad era menos escandalosa, aunque igualmente fascinante.

Una cabeza diseñada para soportar impactos

El espermaceti se encuentra en una cavidad sobre el cráneo y cumple, al menos en parte, la función de un sistema de amortiguación. Su composición y disposición anatómica permiten distribuir la energía provocada por un impacto. Es como un casco biológico integrado en el animal, aunque sin duda, mucho más sofisticado que uno de fabricación y con una considerable cantidad de peso detrás.

La idea de que este órgano pudiera servir como un ariete no es nueva. Investigaciones previas ya habían sugerido que la enorme frente de los cachalotes podía ser utilizada en combates entre machos. Recientemente, se han obtenido imágenes que muestran a ejemplares aproximándose de frente y chocando deliberadamente con la cabeza.

Este comportamiento fue documentado por drones en aguas de las Azores y en las Islas Baleares. Los investigadores registraron varios episodios, aunque advierten que aún no se puede determinar con qué frecuencia ocurren ni cuál es su propósito exacto. Podrían tener que ver con la competencia entre machos, con defensa o incluso con formas de comunicación física.

Elemento Función o característica Cabeza Aporta masa y superficie para el impacto Órgano del espermaceti Ayuda a amortiguar y distribuir la energía Cráneo Protege el encéfalo frente a impactos Cuerpo musculoso Proporciona velocidad y potencia

Las estimaciones de fuerza son impresionantes. Un macho juvenil observado durante una embestida alcanzó una velocidad de aproximadamente 4,5 metros por segundo, generando una fuerza cercana a los 460 kilonewtons. En un adulto de mayor tamaño, un impacto similar podría alcanzar los 1.200 kilonewtons. Para ponerlo en contexto, sería comparable al golpe de un autobús circulando a 65 kilómetros por hora.

Del océano real a la leyenda literaria

La novela Moby Dick, escrita por Herman Melville y publicada en 1851, entrelazó ficción, relatos de marineros y sucesos verídicos. Uno de sus antecedentes fue el hundimiento del ballenero Essex en 1820. Según los relatos de sus supervivientes, un enorme cachalote embistió el barco en el Pacífico, dejándolo a la deriva.

Otro posible referente es Mocha Dick, un cachalote de color claro avistado cerca de la isla Mocha, frente a la costa chilena. Los balleneros lo describían como un ser difícil de capturar y asociado a numerosos enfrentamientos. No obstante, no existen pruebas de que Mocha Dick fuera el mismo ejemplar que atacó al Essex. La literatura hizo el resto, conectando ambas historias y creando una criatura enorme y vengativa.

Es crucial distinguir entre la leyenda y la evidencia. Los nuevos videos demuestran que los cachalotes pueden chocar con la cabeza, mas no prueban que ataquen barcos de manera habitual ni que el cachalote del Essex actuara con un patrón de comportamiento específico. La ciencia ha descubierto una pieza del rompecabezas, pero no el retrato completo de Moby Dick.

Un gigante con sonar y un apetito voraz por los calamares

El espermaceti también se vincula con la notable biología del cachalote. Estos animales llevan a cabo algunas de las inmersiones más profundas entre los mamíferos marinos y utilizan la ecolocalización para orientarse y localizar presas en la penumbra.

Su dieta está compuesta principalmente de calamares de gran tamaño, que cazan a cientos o incluso miles de metros bajo la superficie. Allí, la presión es inmensa, la luz se apaga y cualquier sistema de navegación convencional queda obsoleto. El cachalote, sin embargo, desciende equipado con pulmones adaptados, reservas de oxígeno y un sistema acústico de alta precisión.

Curiosidades para mirar al mar con otros ojos