El desconocido perro de los Andes que acaba de entrar en la historia

En las majestuosas montañas de los Andes peruanos hay perros que no requieren presentación. Solo hay que observarlos en plena acción, corriendo entre las ovejas y alpacas, para darse cuenta de su experticia. El chaku andino, también denominado chaku cusqueño o chapito, ha recibido un reconocimiento internacional tras más de una década de rigurosa investigación, como informó Marca Perú.

La Federación Canina Americana aprobó su clasificación como raza originaria del Perú en una asamblea celebrada en Guadalajara, México, el 9 de octubre de 2026. Este comunicado lo convierte en la tercera raza canina peruana reconocida por dicha institución, junto al perro sin pelo del Perú y el pastor chiribaya.

Un perro esculpido por la vida en altura

El chaku andino es parte de la vida en diversas comunidades rurales de Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac. A lo largo de generaciones, las familias dedicadas a la ganadería lo han utilizado para guiar y custodia rebaños, especialmente de ovejas y alpacas. Su rol va más allá del pastoreo, ya que también actúa como un centinela ante posibles amenazas y se convierte en un fiel compañero en las labores diarias del campo.

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Su apariencia responde a las exigencias del entorno montañoso. Uno de sus rasgos más notables es el doble pelaje, que consta de una capa externa y una suave lanilla interna, ideal para conservar el calor en las gélidas noches andinas. Su robusta constitución y resistencia le permiten moverse con agilidad por terrenos difíciles, ya sean empinados, pedregosos o con grandes diferencias de temperatura.

Si bien hay características comunes que definen a la raza, el proceso de reconocimiento ha permitido también establecer criterios que la distinguen con mayor precisión. La meta es crear un estándar que ayude a identificar ejemplares con las características auténticas del chaku, evitando que el nombre se aplique indiscriminadamente a cualquier perro de las zonas altas.

Rasgo Función principal Doble pelaje Protección ante el frío Resistencia física Movimiento en terrenos complejos Instinto de vigilancia Defensa y alerta del ganado Capacidad de conducción Manejo de ovejas y alpacas Adaptación rural Colaboración con comunidades ganaderas

El reconocimiento no implica que todos los perros de una región se integren automáticamente a la raza. La identificación precisa requiere un estudio de su morfología, procedencia y funcionalidad, además de documentar la continuidad de sus rasgos dentro de las comunidades que lo crían.

Una década de esfuerzo sobre el terreno

La investigación fue llevada a cabo por Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana-Unión Canófila Peruana. El trabajo implicó recorrer comunidades altoandinas, identificar ejemplares, recopilar testimonios y analizar las características físicas y funcionales de estos canes.

Esta labor también ha permitido reunir información sobre la relación que existe entre los perros y las familias que los cuidan. En estas investigaciones, las historias locales resultan esenciales para reconstruir la historia de una población animal, aunque es importante diferenciarlas de las evidencias arqueológicas y de los datos científicos que todavía están bajo estudio. De hecho, las indagaciones continúan para determinar si el chaku existió en tiempos prehispánicos.

La aprobación por parte de la Federación Canina Americana podría facilitar la creación de registros, exposiciones especializadas y programas de selección responsables. Además, ofrece una oportunidad para que el perro conserve su función original, sin ser reducido a la imagen de un atractivo turístico o a una mascota pasajera.

¿Está en riesgo de extinción?

Por el momento, no hay una evaluación poblacional oficial que clasifique al chaku andino dentro de alguna categoría internacional de amenaza. Por lo tanto, no se puede asegurar que enfrente un peligro de extinción equivalente al de una especie silvestre que figura en una lista de conservación.

Sin embargo, la falta de una categoría no implica que no existan riesgos. La población puede verse amenazada por diversos factores:

Pérdida de prácticas ganaderas tradicionales.

Cruces incontrolados que diluyan sus características.

Escasez de registros genealógicos y censos confiables.

Abandono de las comunidades rurales y migración hacia las ciudades.

Reemplazo de perros de trabajo por razas seleccionadas para otros fines.

Reproducción basada únicamente en la apariencia, ignorando aspectos de salud y comportamiento.

Las iniciativas de identificación y registro que se prevén tras el reconocimiento podrían ser cruciales. Antes de promover una cría intensiva, es fundamental que los expertos conozcan el verdadero tamaño de la población, su diversidad genética, la incidencia de enfermedades hereditarias y las condiciones del bienestar de los animales.

La mejor forma de proteger al chaku es mantener vivo el vínculo con las comunidades que lo han criado. Un perro de trabajo requiere ejercicio regular, buena alimentación, atención veterinaria, refugio ante condiciones adversas y labores compatibles con su edad y condición física. Convertirlo en una raza reconocida no debe conllevar a su sobreexplotación ni a una selección centrada únicamente en ganar premios.

Un patrimonio vivo de los Andes

El chaku se suma a una rica identidad canina peruana que ya incluye al perro sin pelo del Perú, certificado por la Federación Cinológica Internacional desde 1985, y al pastor chiribaya, que fue incorporado por la Federación Canina Americana en 2025.

Su historia nos recuerda que muchas razas no brotan de clubes ni catálogos, sino de la conexión cotidiana entre personas y animales. En este caso, el estándar internacional llega tras siglos de adaptación al frío, al terreno y a las necesidades de la ganadería altoandina.

Entre sus curiosidades se encuentran sus tres nombres comunes —chaku andino, chaku cusqueño y chapito—, su presencia en diversas regiones de la sierra peruana, y su doble capa de pelo, una verdadera chaqueta natural perfecta para laborar en un entorno donde el invierno no perdona. Su futuro dependerá de que el reconocimiento mundial vaya de la mano de la investigación, el bienestar y el respeto hacia las comunidades que han mantenido viva esta singular raza de cuatro patas.