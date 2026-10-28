Descubren un anfibio marino acorazado que vivió hace 237 millones de años

Hace 237 millones de años, cuando los primeros dinosaurios apenas comenzaban a escribir su historia, un extraño anfibio habitaba las aguas costeras del sur de China. Su cuerpo estaba cubierto por placas óseas, desafiando así la visión convencional de estos seres como representantes de ríos, lagos y zonas húmedas. Este descubrimiento, reportado por Reuters, enriquece el repertorio de formas de vida que se aventuraron en el medio marino durante el Triásico.

El fósil pertenece a un organismo denominado Gaiasia jennyae, un tetrápodo robusto que existió mucho tiempo antes de que aparecieran ranas, salamandras y reptiles modernos. Aunque no encajaba en la definición contemporánea de anfibio, sí era descendiente de un gran linaje de vertebrados tetrápodos que eventualmente daría lugar a grupos terrestres conocidos.

Un depredador con armadura y una cabeza descomunal

El ejemplar presenta una mezcla de características poco común en un mismo ser. Su cráneo, de más de medio metro de longitud, era impresionante y estaba provisto de dientes afilados. El cuerpo, recubierto por estructuras óseas, probablemente ofrecía una defensa contra otros depredadores. En lugar de asemejarse a una elegante salamandra, se parecía más a una mezcla entre un cocodrilo primitivo y un pez depredador, junto con la robustez de un tanque.

Los investigadores sugieren que Gaiasia podía asechar ansiosamente en el fondo de aguas poco profundas. Su cabeza amplia le habría permitido abrir la boca rápidamente y absorber agua junto con sus presas, un método similar al que utilizan algunos depredadores actuales mediante succión.

Entre sus atributos más sobresalientes se encuentran:

Un cráneo proporcionalmente grande.

Dientes largos y filosos.

Placas óseas que servían como protección.

Extremidades adaptadas para la vida acuática.

Una posición evolutiva que precede a los anfibios modernos.

El animal no era necesariamente un nadador ágil. Su anatomía sugiere que se trataba de un cazador de emboscada, paciente en su espera y con la capacidad de lanzar ataques imprevistos. En el reino salvaje, la paciencia a menudo resulta menos agotadora que una persecución, además de incrementar las probabilidades de una cena exitosa.

Un habitante de un mundo en transformación

El fósil fue descubierto en Namibia, en formaciones rocosas que en su tiempo fueron parte de un entorno acuático. Su localización resulta de gran relevancia, ya que los primeros tetrápodos conocidos se relacionan generalmente con áreas cercanas al ecuador. Por el contrario, Gaiasia habitaba en latitudes australes, en un ecosistema frío y estacional.

Durante el Triásico, la Tierra luchaba por recuperarse de una de las extinciones más severas de su historia. Ecosistemas enteros experimentaban cambios, y muchos linajes exploraban nuevas formas de alimentarse, desplazarse y protegerse. La vida no sigue una trayectoria lineal: experimenta, retiene ciertos diseños y descarta otros.

Rasgo Información conocida Antigüedad Aproximadamente 237 millones de años Periodo geológico Triásico Grupo Tetrápodos primitivos Hábitat Entornos acuáticos australes Alimentación probable Depredador de emboscada Defensa Armadura ósea y gran tamaño craneal

Este hallazgo desafía la noción de que la evolución de los tetrápodos se limitó a climas cálidos. La anatomía del animal indica que estos vertebrados ya habían ocupado nichos diversos y eran capaces de sobrevivir en condiciones climáticas alejadas de las regiones tropicales.

Una pieza para entender el origen de los vertebrados terrestres

Los tetrápodos abarcan a todos los vertebrados con cuatro extremidades o a sus descendientes. Entre este amplio grupo se encuentran los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los primeros miembros de esta familia aparecieron en el Devónico, hace más de 360 millones de años, cuando ciertos peces empezaron a desarrollar adaptaciones para moverse en aguas poco profundas y terrenos fangosos.

Sin embargo, los fósiles posteriores revelan que la transición del agua a la tierra no fue sencilla ni irreversible. Algunas especies regresaron a ambientes acuáticos, otras mantuvieron formas corporales primitivas, y muchas desaparecieron sin dejar herederos directos. Gaiasia forma parte de esa colección de experimentos evolutivos que ayudan a reconstruir la historia, aunque no condujera a una rama viva en nuestros días.

El análisis del fósil aporta también información valiosa sobre la evolución del cráneo y la mandíbula. Sus características sugieren que las grandes cabezas y bocas especializadas emergieron en distintos momentos dentro de diferentes linajes, mucho antes de que los anfibios modernos adoptaran sus formas más esbeltas.

Curiosidades de un gigante olvidado

Su nombre, Gaiasia , hace referencia a la región de Namibia donde fue hallado el fósil.

, hace referencia a la región de Namibia donde fue hallado el fósil. Vivió millones de años antes que los conocidos grandes dinosaurios depredadores.

Su aspecto acorazado se asemeja al de ciertos peces, aunque no pertenece a ese grupo.

Las placas óseas no remiten a un ser lento: también podían ayudarle a resistir mordiscos en emboscadas.

Su existencia indica que la evolución dio lugar a anfibios primitivos de gran tamaño en climas fríos y distantes de los trópicos.

En las rocas de Namibia se ha quedado cristalizada la imagen de un cazador silencioso, armado hasta los dientes y listo para convertir cualquier chapoteo en una oportunidad. Definitivamente, la historia de los anfibios tuvo mucho más músculo del que los libros de texto daban a entender.