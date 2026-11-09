Este lince ibérico muere atropellado en una autovía apenas cuatro meses después de ser liberado

La noche transformó el paisaje abierto de La Muela en una trampa mortal. Wepe, un lince ibérico que fue liberado hace solo cuatro meses, perdió la vida presuntamente atropellado al cruzar la autovía A-2, en Zaragoza. Este triste suceso, adelantado por La Razón, vuelve a poner de manifiesto uno de los principales obstáculos en la recuperación de la especie: las carreteras.

El cadáver fue encontrado durante la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de noviembre. El Gobierno de Aragón tiene previsto trasladarlo al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde se llevará a cabo una necropsia para aclarar las causas exactas de su muerte. Aunque el impacto de un vehículo parece ser la hipótesis más plausible, la ciencia requiere evidencias antes de dar por cerrado el caso.

Cuatro meses de exploración por Zaragoza

Wepe había sido recluido en el centro de cría de La Olivilla, en Jaén. El 9 de julio, fue liberado en Torrecilla de Valmadrid, como parte del programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón. Desde entonces, se le ha seguido la pista mediante una baliza GPS que ha permitido monitorear sus movimientos mientras exploraba un territorio desconocido.

El lince recorrió diversas áreas de la cuenca del Huerva y sus alrededores, pasando por localidades como Azuara, Aguarón, Herrera de los Navarros, Paniza, Mezalocha y Muel. Para un lince joven, esta etapa resulta crucial: necesita encontrar refugios, dar con conejos y evitar peligros mientras aprende a desenvolverse sin la protección del centro de cría.

En los últimos días, Wepe se encontraba cerca de Wintail, una de las hembras liberadas en la misma iniciativa. La cercanía entre ambos alimentaba una posibilidad esperanzadora: que pudiesen formar una pareja y establecerse en la zona. Sin embargo, la biología no se ajusta a guiones preconcebidos ni finales de cuento.

Las carreteras, un peligro conocido

Con la muerte de Wepe, ya son dos los linces que han fallecido desde que comenzó el programa en Aragón. La primera víctima fue Waka, una hembra liberada el 27 de mayo, que perdió la vida poco después tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, probablemente por un tren.

Los ocho ejemplares liberados este año cuentan con sistemas de seguimiento. Estas balizas no solo permiten rastrear sus movimientos, sino que también ayudan a identificar puntos críticos y áreas donde se debería mejorar la conectividad entre hábitats.

Dato Situación Ejemplar fallecido Wepe Fecha de liberación 9 de julio Lugar de liberación Torrecilla de Valmadrid Zona del accidente A-2, cerca de La Muela Tiempo en libertad Aproximadamente cuatro meses Posible causa Atropello, pendiente de confirmación mediante necropsia Otros ejemplares muertos Waka, posiblemente debido a un golpe relacionado con una vía ferroviaria

Las infraestructuras de transporte fragmentan los hábitats, obligando a los animales a cruzar carreteras, autovías o vías ferroviarias. La instalación de pasos de fauna, un diseño adecuado de vallados y la reducción de accesos pueden disminuir el riesgo, aunque requieren una planificación y un mantenimiento constantes. Un pequeño agujero en una valla puede convertirse en una invitación demasiado tentadora.

Un hábitat dispuesto para el regreso

El programa se inició en marzo de 2026 en la cuenca del Huerva, en un área de aproximadamente 27.500 hectáreas que ofrece condiciones idóneas para el felino, incluyendo suficiente presencia de conejos, su alimento principal. Cerca del 70 % de esta superficie pertenece a la Red Natura 2000, una red europea de espacios protegidos.

El retorno del lince ibérico a Aragón representa un reto ecológico y logístico. No basta con liberar animales criados en cautividad; cada ejemplar requiere un territorio adecuado, alimento, refugio y conexiones seguras con otras áreas. Además, deben sortear un periodo de adaptación en el que sus movimientos pueden ser impredecibles.

Durante las últimas décadas, la situación de la especie ha mejorado gracias a programas de conservación, la cría en cautividad y la recuperación de las poblaciones de conejos. Sin embargo, el avance sigue siendo frágil. Cada pérdida disminuye el número de animales disponibles para reproducirse y puede frustrar la creación de nuevos núcleos de población.

Curiosidades de un felino rastreado con GPS

El lince ibérico se distingue por sus orejas puntiagudas con pinceles negros, su barba facial y su cola corta con la punta oscura.

La dieta del lince se basa en gran medida en conejos. Cuando estos escasean, también se ven afectadas sus posibilidades de reproducción y supervivencia.

Las balizas GPS permiten rastrear rutas, paradas y cruces peligrosos sin necesidad de seguir físicamente al animal.

La presencia simultánea de un macho y una hembra no garantiza que se conviertan en pareja; primero deben coincidir en territorio, alimento y comportamiento reproductivo.

Un lince puede recorrer varios municipios antes de elegir un área estable. Para los técnicos, cada desplazamiento es una pista; para el lince, es solo otra noche de exploración.

Wepe no llegó a completar esa búsqueda. Su rastro se extinguió junto a la autovía, recordando que en la recuperación del lince ibérico, cada kilómetro seguro puede ser tan valioso como el nacimiento de un nuevo ejemplar.