Alopecia: ¿Puede un golpe en la cabeza producir calvicie?

Recientemente, Scott Walker, gobernador republicano de Wisconsin, explicó que el círculo calvo en la parte superior de su cabeza se debe a un golpe que recibió cuando reparaba un lavamanos.

Walker dijo más tarde que cuando fue a un médico -a instancias de su mujer- para resolver el problema le explicaron que nunca más le crecería el cabello en esa zona por culpa del accidente.

¿Pero puede realmente un golpe en la cabeza dejarnos un área sin pelo?

Spencer Kobren, fundador de la Asociación Estadounidense para la Pérdida del Cabello, afirma que es muy extraño que un golpe en la cabeza pueda provocar calvicie en un sector de forma permanente, aunque puede ocurrir.

Lo más común es que el pelo se caiga temporalmente como resultado de un trauma físico intenso, no que desaparezca, señala Kobren.

«En el 99% de los casos, el cabello vuelve a crecer. Trabajo en este campo desde hace 20 años y sólo he visto tres casos provocados por un trauma. Y, solo en uno, la caída del pelo resultó permanente».

Sin embargo, al ver la fotografía de Walker, Kobren notó que su círculo calvo es muy diferente.

«Casi no tienen pelo, con lo cual es posible que haya sufrido algún accidente en algún momento de su vida. La única forma de determinar la causa definitivamente sería haciendo una biopsia».

William Yates, médico especialista en calvicie, coincide en que los incidentes traumáticos pueden estresar tanto al cuerpo como para producir pérdida de cabello.

Sin embargo, dice que incluso aunque recibamos un golpe con una pala en la cabeza o se nos caiga encima una peso pesado, sería muy poco probable que esto generase calvicie.

Otro factor a tomar en cuenta es la edad. Walker, por ejemplo, tiene 47 años.

La mayoría de los hombres comienzan a mostrar algunos signos de pérdida capilar después de los 35 y, la mitad, se ven afectados por la calvicie hacia los 50 años.

Si es común entonces que los hombres de mediana edad sufran pérdida de pelo, ¿por qué Walker trata de explicar con tanto fervor las razones detrás de su calvicie?

Según Kobren, todavía hay un estigma asociado a la calvicie.

«La psicología detrás de la pérdida de cabello es algo que la mayoría de la gente no puede comprender en profundidad. Algunos no quieren admitirlo porque no quieren parecer genéticamente más débiles o les preocupa ser blanco de burlas».

«Un hombre que está perdiendo el pelo puede pensar que esto puede arruinar su carrera política. El último presidente calvo fue Gerald Ford, y eso fue porque dimitió Nixon».

«Antes de él fue Lyndon Johnson y, otra vez, él no fue electo. El mundo, Estados Unidos, la sociedad consideran a los hombres con una cabellera completa más sanos, más fuertes y más viriles y alguna gente equipara esto a un mejor liderazgo».