Coronavirus en España: cuatro casos sospechosos y miedo generalizado por las muertes en Italia

Italia ya registra cinco fallecidos por el coronavirus de Wuhan, con 152 personas contagiadas y 11 localidades, con 50 mil habitantes, que han sido confinadas.

Mientras se ha confirmado en Italia la quinta muerte (un hombre de 88 años residente en el área de Lodi) por la contagiosa enfermedad, en España se incrementa el miedo por la llamada «peste china».

La Rioja reaccionó ante la llegada de un posible caso del Covid-19, el protocolo de actuación se activó en el Hospital de San Pedro de Logroño por las sospechas de que una mujer, que estuvo en la Feria del Calzado de Milán, estuviera infectada con la enfermedad.

En el centro hospitalario se le realizaron las pruebas a la paciente de la ciudad riojana de Arnedo, los mismos fueron enviados a Madrid para que se completara el estudio epidemiológico.

Sospechas del coronavirus en Murcia

En Murcia hay sospechas de otro caso, se trata de una mujer que fue aislada en su casa por sospechas de que se haya infectado con el coronavirus durante su visita al norte de Italia.

El Hospital Virgen de la Arrixaca tomó la decisión de que la mujer fuese aislada en su casa, después de que esta se presentara en el hospital, según pudo conocer Europa Press y al igual que el caso de La Rioja, la mujer está a la espera de los resultados de las analíticas.

Dos pacientes generaron alerta en Barakaldo

Según los primeros resultados de los análisis que se realizaron a los dos pacientes que permanecen aislados en el hospital de Cruces, de Bizkaia, no poseen la infección por coronavirus de Wuhan (China).

De acuerdo al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, los dos pacientes ingresados viajaron recientemente a zonas con transmisión de coronavirus en el norte de Italia.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones activó esta mañana el protocolo de actuación ante dos casos sospechosos de infección por Covid-19, adoptando por ello las medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, aunque las muestras analizadas han dado negativo, el protocolo establece que, es preciso mantener las medidas preventivas hasta obtener el segundo resultado que estarán disponibles en algunos días.

Las autoridades sanitarias vascas han destacado la actuación el despliegue del protocolo y han hecho un llamado a la calma, consideran que se ha demostrado la «fortaleza de los sistemas de prevención, detección, seguimiento y actuación».

«Euskadi está atendiendo de manera rigurosa a los casos de sospecha tanto provenientes de China como de otras zonas de riesgo entre las que se han incluido algunas poblaciones del norte de Italia», concluye Salud.

Wuhan, el epicentro del coronavirus

El miedo en España no es infundado, a pesar del esfuerzo de las autoridades en intentar que no se genere una situación de alarma en las personas, la actual situación de China no ayuda en dicho objetivo.

Según el último reporte de la Comisión Nacional de Salud de China, se han producido 150 nuevas muertes el domingo 23 de febrero de 2020, por lo cual ya son 2.592 personas las que han muerto por el Covid-19 en el país asiático. Actualmente, China tiene 77.150 personas infectadas por la enfermedad y 9.915 de estas están en situación grave, por el lado positivo 24.734 pacientes han sido devueltos a sus casas por haber sobrevivido al virus.