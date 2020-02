Coronavirus: Un libro advirtió del «brote de un arma biológica» llamada ‘Wuhan’ hace 40 años

El peligro del coronavirus fue advertido hace 40 años. El libro ‘The Eyes of Darkness’, escrito por Dean Koontz, narra la historia de una madre que descubre que su hijo Danny está recluido en una instalación militar después de haber sido infectado con un microorganismo artificial llamado: Wuhan-400.

En concreto, en el Capítulo 39 se describe cómo empezó la propagación de la infección: “para entenderlo, debes retroceder 20 meses. Fue entonces cuando un científico chino llamado Li Chen desertó a los Estados Unidos, llevando el registro de la nueva arma biológica en un disquete, la más importante y peligrosa de China en una década. Lo llaman ‘Wuhan-400’ porque se desarrolló en sus laboratorios de Rdna en las afueras de la ciudad de Wuhan y era la cepa número 400 de microorganismos artificiales creados en este centro de investigación”.

Las teorías ya comienzan a viralizarse en las redes sociales, pero una de las que más peso ha ganado es que el centro de investigación descrito en ‘The Eyes of Darkness’ podría estarse refiriendo al Instituto de Virología de Wuhan, el único laboratorio de bioseguridad de nivel cuatro en China, la clasificación más alta de laboratorios que estudian los virus más mortales y que se encuentra a 32 kilómetros de donde estalló el COVID-19.

En extractos adicionales del libro afirman que el virus es el “arma perfecta”, ya que no puede sobrevivir fuera de un huésped por más de un minuto, “Wuhan-400 es el arma perfecta. Aflige a los seres humanos, ninguna otra criatura viviente puede soportarlo. Al igual que la sífilis, el Wuhan-400 no puede sobrevivir fuera de un cuerpo vivo por más de un minuto, lo que significa que no puede contaminar permanentemente objetos o lugares como el ántrax u otros microorganismos virulentos”, relata el libro.

Según los detalles del libro de ficción, “cuando el anfitrión expira el Wuhan-400 dentro perece, al poco tiempo, una temperatura mortal y cae por debajo de los 30°C. Sabían que los chinos podían usar el Wuhan-400 para destruir una ciudad o un país, y no tendrían necesidad de llevar a cabo una descontaminación complicada y costosa antes de mudarse y hacerse cargo”.

El líder del Congreso de India, Manish Tewari, tuiteó capturas de pantalla del libro el domingo pasado, “¿Es el coranavirus un arma biológica desarrollada por los chinos llamada Wuhan-400? Este libro fue publicado en 1981. Lea el extracto”, reza el tuit.

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981. Do read the excerpt. pic.twitter.com/Qdep1rczBe

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 16, 2020