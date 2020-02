Sanidad alerta: cuidado con estos fideos procedentes de Alemania

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la comercialización de fideos procedentes de Alemania con presencia de leche no indicada en el etiquetado. AESAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Alemania.

El producto implicado es: fideos picantes de la marca NISSIN comercializado en envases de 100 gr, pertenece a los lotes L908594 (fecha de caducidad 12.2020) y L000623 (fecha de caducidad 01.2021).

AESAN ha advertido que el producto en cuestión está fabricado en Alemania y ha sido distribuido a la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Se ha informado de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Como medida de precaución, Sanidad recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus casas que se abstengan de consumirlo. Para el resto de consumidores no comporta ningún riesgo.

AESAN también advierte sobre estos productos veganos

Hace unos días, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) también ha alertado de la comercialización de tres productos veganos procedentes de Reino Unido con presencia de leche no indicada en el etiquetado.

En concreto, los productos afectados, son todos los lotes de: NO PORKIES SAUSAGES 200 gr, NO BULL BOLOGNESE 350 gr y NO PORKIES SAUSAGE ROLLS 600 gr.

Como medida de precaución los expertos recomendaron también que los consumidores alérgicos a la leche que contengan estos productos en sus hogares se abstuvieran de su consumo. Aunque para el resto de personas no comporten ningún riesgo.

Alergia a la leche

Es una de las alergias alimentarias más comunes en los niños. Generalmente la alergia suele manifestarse inmediatamente después de consumir la leche. Los síntomas cambian de una persona a otra y aparecen de unos minutos a pocas horas después de su ingesta.

Los más frecuentes son ronchas, sensación de picazón u hormigueo alrededor de los labios o la boca, hinchazón en los labios, tos o dificultad de respirar y vómitos.

Entre los signos más tardíos se encuentran heces blandas o diarrea, secreciones nasales líquidas, ojos llorosos, cólicos y calambres abdominales.