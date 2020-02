Coronavirus: el drama del niño español de 4 años que sí necesita mascarilla para vivir y puede quedarse sin ella

En España comienza a extenderse el miedo por el coronavirus y las farmacias comienzan a desabastecerse de mascarillas. Esto puede derivar en otros daños colaterales que ha denunciado Daniel Llorente, padre de David, un niño de cuatro años transplantado de hígado y que sí necesita la mascarilla para vivir. Él ha expresado su miedo en una petición al ministerio de Sanidad, en change.org, que recogemos por su interés en Periodista Digital.

A mi hijo de 4 años le trasplantaron el hígado y desde entonces necesita mascarillas en su día a día porque una infección que para cualquiera de nosotros es inofensiva, a él puede hacerle mucho daño. Y lo mismo les ocurre a cientos de pacientes con tratamientos oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos como él.

Muchos de estos pacientes están yendo a su farmacia o centro de salud (como hacen habitualmente DEBIDO A SU SITUACIÓN ) a por la mascarilla que NECESITAN y se están encontrando con que ya no quedan, ya que hay una demanda desorbitada por el miedo al coronavirus.

Aunque parezca una locura, están empezando a hacerse públicos casos de gente que está yendo a farmacias y se está llevando mascarillas en masa presos del miedo por los mensajes de los medios. Eso está dejando las farmacias desabastecidas. Hay personas que necesitan de verdad y ahora esas mascarillas y se están quedando sin ellas. Hay incluso enfermeros y médicos que están contando que en sus hospitales están desapareciendo mascarillas desde hace días.

Por favor, seamos rigurosos con los mensajes de alarma. El miedo está provocando el desabastecimiento de mascarillas en farmacias, el desabastecimiento en farmacias está provocando que haya gente que las está pidiendo en sus centros de salud, y esas peticiones en los hospitales podría terminar en desabastecimiento también en el Sistema Nacional de Salud, con las consecuencias que eso conllevaría para los actuales pacientes.

Por favor, firma para pedir al Ministerio de Sanidad que establezca unos criterios comunes para que en todas las farmacias de España se dispensen las mascarillas a quienes realmente las necesitan y no se vendan a quien no las requiere.

La producción de mascarillas no es ilimitada, hagamos que las que hay lleguen a donde realmente hacen falta.

Si Salud Pública elabora un protocolo cuanto antes, lo envía a las Consejerías de Sanidad, las consejerías lo comunican a los colegios de farmacéuticos, ellos lo distribuyen entre sus farmacias y los farmacéuticos están alineados en las recomendaciones que deben hacer a los ciudadanos y en cómo proceder en la venta, existirá la coordinación necesaria para frenar este problema y que tanto compradores como vendedores actuemos de forma responsable y con los conocimientos e información necesarias.

No puede ser que nos manden mensajes apocalípticos por un lado y de que “no pasa nada” por otro. Enviemos los mensajes adecuados: una persona sana no tiene por qué alarmarse, una persona inmunodeprimida como mi hijo es más vulnerable a cualquier contagio y por tanto también al coronavirus, que de momento no tiene cura. Concienciemos de que hay personas como mi hijo que necesitan esas mascarillas, por posible contagio de coronavirus, sí, pero también por la posibilidad de cualquier otro contagio.

Si ya existen protocolos médicos de actuación que se van actualizando según evoluciona el conocimiento del virus y su extensión, ¿por qué no hacer lo mismo con las farmacias?

Si contamos con Medicina Preventiva y con Salud Pública es precisamente para gestionar protocolos de actuación en casos como este del coronavirus. Creo que el establecimiento de estos criterios, si llega a tiempo, puede evitar que el problema de las mascarillas se agrave.