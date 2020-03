Las hortalizas ‘adelgazantes’ que protegen la salud (y que puedes cocinar de muchas formas)

Las verduras son hortalizas cuyo color predominante es el verde. Sin embargo, el uso popular suele extender su significado a otras partes comestibles de las plantas, como hojas, inflorescencias y tallos.​

Las verduras son imprescindibles para nuestra salud. Igual que las frutas,​ sus vitaminas, antioxidantes, nos protegen de enfermedades. Las verduras son una parte importante de todas las estrategias saludables para adelgazar (regímenes, dietas, etc.). Las verduras constituyen también uno de los elementos más característicos de la dieta mediterránea.

Su principal aporte son las vitaminas, minerales y la fibra. No tienen apenas proteínas ni lípidos pero sí cierta cantidad de hidratos de carbono. Son la principal fuente de vitamina A y C. La vitamina A va ligada al color amarillo o rojo, y la vitamina C al verde de las hojas.​

Berro de agua, col china y acelgas

Muchas veces cuando hacemos dieta recurrimos a las hortalizas como el alimento estrella para conseguir quitarnos esos kilos de más. Pero ojo, ya que hay algunos que aportan menos calorías que otros, además de que se le pueden sacar más partido.

Según una investigación de la doctora Jennifer Di Noia, de la Universidad William Patterson, examinó casi 50 verduras, frutas y hortalizas con una tabla de 17 ‘nutrientes cualificados’ y los resultados fueron los siguientes: El puesto número uno lo tiene el berro de agua, seguido por la col china y las acelgas. Además son hortalizas muy versátiles ya que se pueden cocinar de muchas formas.

El aceite de oliva, el mejor aliado

Además, para facilitar su absorción, un trabajo realizado por un equipo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB), del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), demuestra que el aceite de oliva virgen extra facilita la absorción y la bioactividad de las hortalizas.

La dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de fitoquímicos procedentes de hortalizas (verduras), frutas y legumbres, se ha correlacionado con mejoras en la salud cardiovascular y metabólica.

Este hallazgo permite profundizar en los mecanismos por los que la gastronomía podría tener un papel relevante en los efectos saludables de la dieta mediterránea.