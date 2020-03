Coronavirus: las excentricidades de limpieza de Naomi Campbell en el avión que ahora te vendrán bien 

El miedo a la propagación del coronavirus ha hecho estallar las alarmas en todo el mundo y extremar las medidas de precaución para evitar el contagio. Uno de los espacios determinantes en el avión, donde la cantidad de personas que se suben diariamente a este transporte hace que las bacterias se acumulen en este lugar.

Hace unos meses, Naomi Campbell publicó un vídeo en su cuenta de YouTube en el que mostraba el ritual de limpieza que seguía cada vez que se montaba en un avión, y aunque en su momento muchos tacharon a la modelo de «excéntrica» y «exagerada», ahora los pasos de Campbell se ha convertido en un protocolo perfecto para desinfectar este espacio.

En él, Naomi enseña su completísima rutina cada vez que se sube al avión: «Todo por la hidratación. Cuando subo a un avión, llevo este kit de hidratación, con mascarillas faciales», explica la modelo cuando saca una bolsa llena de pequeños botes. «Ahora estoy buscando los guantes, que es la mejor parte», agrega.

La modelo revuelve el bolso cargado hasta arriba de productos de belleza hasta que agarra un par de guantes de plástico. «Normalmente los encuentro antes porque los llevo separados», aclara. Después saca un paquete de toallitas húmedas y comienza a limpiar: «A limpiar todo lo que toques, todo lo que puedas llegar a tocar. Todos los sitios donde pongas las manos».

La modelo limpia enérgicamente el mando y televisor, cojines, reposabrazos, asiento y portaequipajes. «Esto es lo que hago cada vez que me monto en un avión. No me importa lo que la gente piense de mí; es mi salud y me hace sentir mejor».

Después de desinfectar todo el espacio, Campbell saca una funda para su asiento y explica: «La cambio cada semana. Esta la acabo de comprar en el aeropuerto. Me las lavan a mano en cada hotel al que voy y luego las cambio».

El proceso acaba cuando la modelo se tapa la cara con una mascarilla negra: «Me siento así con ella durante todo el vuelo, da igual qué vuelo cojas, privado o comercial». Según Campbell, «cuando el avión desciende, la gente empieza a estornudar y a toser, y los estornudos y las toses me hacen… Es que no puedo. Así que esta es mi protección para la gente que tose y estornuda». «Es decir, como viajo mucho, tendría que resfriarme y enferma a menudo, pero por suerte no me pasa», agrega.»Realmente me ayuda, esta pequeña rutina. Y eso es todo. Gracias por volar conmigo. ¡Os veo al otro lado!», concluye la modelo.

El vídeo en cuestión, acumula ya más de dos millones de reproducciones y siete mil comentarios en YouTube. Meses después, los usuarios de las redes sociales lo han recuperado como protocolo a seguir para protegerse del coronavirus.

