Coronavirus y el calor: ¿Qué dicen la OMS y la Universidad de Harvard?

Una de las grandes esperanzas que permanece latente contra el coronavirus es la entrada de la primavera, gobiernos, familias, los mercados de valores, todos con muy altas expectativas de que el Covid-19 deje de propagarse y todos puedan recuperar la cotidianidad.

Sin embargo, científicamente no hay ninguna prueba que permita mantener a día de hoy esta teoría, a pesar de que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado en público que así sería.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que aunque muchos se ciñan a esta esperanza no hay datos que lo avalen, a pesar de que el los casos de gripe común y el Sars de 2003 hayan disminuido en su propagación durante las subidas de temperatura.

El director ejecutivo del programa de emergencias de esta organización, Mike Ryan, afirma que lo mejor es no esperar ningún cambio por el hecho de que suban las temperaturas: «Es una falsa esperanza decir: sí, desaparecerá como la gripe… no podemos hacer esa conjetura. No hay pruebas», ha afirmado en sus apariciones públicas.

No obstante, un estudio de la Universidad Sun Yat-sen de Cantón (Guangzhou) publicado en el periódico ‘South China Morning Post’, determinó que el pico de contagios de coronavirus se producía con 8,7 grados centígrados y a partir de esa temperatura comienza a bajar la propagación, para el estudio se tomaron los casos de 400 ciudades chinas y de otras partes del mundo entre el 20 de enero y el 4 de febrero.

Con este trabajo se explicó el estallido del Covid-19 en Wuhan y su alto nivel de contagio por la provincia de Hubei, donde los inviernos suelen ser muy fríos, por lo que afirman que «el coronavirus es muy sensible a la alta temperatura».

«La temperatura podría cambiar significativamente la transmisión de (la enfermedad) Covid-19», concluye el estudio, que fue publicado en febrero de 2020 y que aún no cuenta con el respaldo de la comunidad científica internacional.

Conclusión que no comparte el epidemiólogo Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard, quien es más partidario de que el coronavirus no respeta temperaturas, para ello ha mostrado como la enfermedad contagiosa ha podido propagarse desde provincias frías de China a geografías tropicales y calurosas, como por ejemplo, Singapur.

«El tiempo solo, con una subida de la temperatura y la humedad con la llegada de la primavera y el verano al hemisferio norte, no llevará necesariamente a una disminución de los casos sin la implementación de extensas intervenciones sobre la salud pública», destaca el estudio, que tampoco ha sido confirmado por la comunidad científica.

Los datos más dramáticos los proporciona la Universidad de Fudan, Shangai, que ha afirmado que el número de personas contagiadas se multiplicará por diéz cada 19 días si no se toman medidas drásticas.