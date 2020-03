Coronavirus en el aeropuerto: un vigilante de Barajas se contagia a pesar de varias denuncias por trabajar sin protección

Los vigilantes del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no se escapan a la crisis del Coronavirus en Madrid.

Un trabajador de la empresa EULEN, que se encontraba realizando sus labores en el perímetro de vigilancia comenzó a sentirse mal, por lo cual la empresa decidió trasladarlo de forma inmediata al centro Hospitalario de Valdemoro, donde fue dejado en observación durante la noche y destinado a mantenerse aislado en su caso tras confirmarse que es portador del Covid-19.

Fue el compañero de turno del vigilante quien informó a la empresa para que tomara la medida, según informó Alternativa Sindical este martes 11 de marzo de 2020.

El comunicado del grupo sindical destaca que el vigilante se encuentra aislado en su domicilio y que desde hace dos semanas ya había alertado «de la falta de medios de protección individual que tenían los profesionales de seguridad privada en el Aeropuerto, y que tanto AENA como ILUNION o EULEN, empresas subcontratadas para la seguridad, no dotaban de los medios necesarios a los vigilantes».

«El creciente riesgo por la expansión del coronavirus obligó al mencionado sindicato a demandar ante los juzgados esta situación, dado que el personal de seguridad está en contacto con pasajeros procedentes de muchos países –entre ellos China–, a demandar mejoras en su equipamiento, empezando por el vestuario. Mascarillas o guantes fueron algunas de estas peticiones, pero se han encontrado con el rechazo de la empresa.

Como ya se denunció desde Alternativa Sindical, Ilunion ha obligado a sus empleados a no utilizar estos accesorios, necesarios para evitar un posible contagio, porque puede crear alarma social. Aurora Vaquero, vigilante en Barajas y delegada de este sindicato, afirma que solo algunos compañeros, que están en filtros cerrados, pueden utilizarlo, pero cuando salen fuera tienen que quitársela obligatoriamente.

Y la orden no solo procede de Ilunion, puesto que la empresa EULEN tampoco ha dotado a sus trabajadores de los medios necesarios. Según reconoció este grupo a sus trabajadores, la decisión de no vestir estas mascarillas y guantes también ha sido impuesta por AENA. Los representantes de los trabajadores aseguran que con estas actuaciones la empresa pretende reducir costes, ya que estos equipos son muy caros e Ilunion es ‘un grupo low cost’. De hecho, Vaquero asegura que ayer no había ni siquiera guantes para utilizar», destaca el comunicado de Alternativa Sindical.