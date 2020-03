Pedro Sánchez, tras no hacer nada durante un mes contra el coronavirus, confina a 44 millones de españoles en sus casas

No es estado de alarma, como dice Pedro Sánchez, sino ‘estado de pánico‘ y él tiene buena parte de la culpa.

La sensación general, corroborada este 14 de marzo de 2020 por diarios como The New York Times, es que no hay nadie al mando y que el Gobierno socialcomunista está desbordado, estupefacto y no es capaz de reaccionar para hacer frente al coronavirus.

Tras no hacer nada durante un mes contra el coronavirus, el socialista Sánchez confina a 44 millones de españoles en sus casas

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado ese sábado ha decretado el estado de alarma en todo el país, como había avanzado 24 horas antes el líder del PSOE, desatando todo tipo de miedos y sospechas entre la población.

Lo esencial es que se limita a partir de ahora la libre circulación de personas. 44 millones de españoles quedan confinados en sus casas a partir de ahora.

Así figura en el texto normativo que ha aprobado el Ejecutivo.

SALIR A LA CALLE

Tan solo se podrá salir a la calle para efectuar las siguientes actividades: adquirir alimentos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad, además de para acudir al trabajo y volver al domicilio.

También para acudir a los centros de salud y para atender a las personas mayores.

LA AUTORIDAD COMPETENTE

En el decreto el Gobierno se erige como la autoridad competente. Bajo la dirección del presidente, habrá cuatro ministros como autoridades delegadas: la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad.

El Ministerio de Interior asumirá el mando de las policías locales y autonómicas.

«Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior, a los efectos de este Real Decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza». «Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este Real Decreto».

Además, para que estas estrictas medidas las autoridades competentes podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

El decreto establece también que cada Administración «conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios».

Pero deja claro que esa capacidad competencial debe estar orientada a «adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la Autoridad Competente», es decir, del Gobierno.

Ese mantenimiento de competencias no debe entrar en colusión con lo establecido en los artículos anteriores y en los que se establece la preponderancia del presidente del Gobierno y de los cuatro ministros antes mencionados.

EMPRESAS Y FUNCIONARIOS

Además, en el ámbito laboral se decreta que todos los empleadores, ya sean públicos o privados, «estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible».

En el ámbito educativo van a quedar suspendidas todas las actividades presenciales en todas las etapas educativas.

También se limita la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida, que según el decreto «deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos».

SISTEMA DE SALUD

El decreto del estado de alarma también establece la centralización del sistema nacional de salud «bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad», pudiendo, como en el caso de los agentes de Policía, imponer a los profesionales «servicios extraordinarios», como de hecho ya está ocurriendo. a gestión seguirá correspondiendo a las comunidades autónomas, pero será competencia del ministro «garantizar la cohesión y equidad en la prestación» del servicio sanitario.

Esto será importante para garantizar el trasvase de medios materiales y humanos de un territorio a otro en caso de necesidad.

JUECES Y TRIBUNALES

En Justicia, se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales, aunque en los casos que estén en fases de instrucción se permitirá al juez ordenar actuaciones que sean inaplazables.

ADMINISTRACIÓN Y PLAZOS

En la Administración, se suspenden los plazos para trámites en todo el sector público.

BARES, RESTAURANTES Y OCIO

Se suspende además la apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las actividades deportivas y de ocio.

También las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

Quedan suspendidas asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

APLCIACIÓN INMEDIATA

Todas las medidas de este decreto entrarán en vigor de inmediato, en cuanto se produzca su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo aquellas referidas a la limitación de la libre circulación de personas, que entrarán en vigor a partir del lunes 16 de marzo a las 8 de la mañana.

Para reforzar el sistema sanitario se decreta que todas las autoridades civiles de la administraciones públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, «así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza».

En este sentido, el ministro de Sanidad «podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de las centros sanitarios privados».

SUMINISTROS Y SUPERMERCADOS

Para garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad tendrá facultad para «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica».

TRASNPORTES Y VIAJES

En relación con todos los medios de transporte, el ministro José Luis Ábalos queda habilitado para adoptar las decisiones necesarias.

Por el momento se adoptarán una importante reducción del tráfico.

Tanto los servicios públicos como los operadores no sujetos a contratos con el sector público.

SEMANA SANTA

Sevilla no tendrá Semana Santa en 2020 por culpa de la crisis del coronavirus, un golpe emocional pero también económico, puesto que se estiman una pérdidas, sobre todo para el sector turístico, de alrededor de 400 millones de euros.

Esta decisión coincide con el llamamiento «a la calma» hecho desde la Comunidad de Madrid, ante los primeros altercados en supermercados.

El Gobierno madrileño ha pedido este 14 de marzo de 2020 a las policías locales, que regulen las concentraciones en las tiendas de alimentación y recuerda que «los suministros básicos están garantizados»

El avance del coronavirus, que ya ha dejado 86 muertos en la región y 2.659 infectados según los últimos datos disponibles, ha obligado a las autoridades madrileñas a ordenar la clausura de todos sus comercios con la única excepción de aquellos que presten servicios considerados esenciales.

España espera las medidas excepcionales por el coronavirus que el Gobierno prevé tomar en el Consejo de Ministros extraordinarios que se está celebrando desde las 11.00 horas y de forma presencial en Moncloa. Tras decretar este viernes el estado de alarma, los ciudadanos se mantienen expectantes a la espera de saber cuáles son esas medidas que el estado de alarma permite.

LOS DATOS

Cifras totales: 5.867 casos diagnosticados (135 muertos)

2.940 en Madrid (86 muertos)

522 en País Vasco (19 muertos)

509 en Cataluña (6 muertos)

278 en La Rioja (2 muertos)

269 en Andalucía (2 muertos)

289 en Castilla-La Mancha (5 muertos)

223 en Castilla y León (3 muertos)

146 en Navarra

101 en Asturias (1 muerto)

130 en la Comunidad Valenciana (3 muertos)

115 en Galicia (1 muerto)

80 en Aragón (7 muertos)

90 en Canarias (1 muerto)

66 en Extremadura (1 muerto)

47 en Murcia

30 en Baleares (1 muerto)

31 en Cantabria

3 en Melilla

NOTA.- Se han producido 193 altas

AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado habilitar a la Policía Municipal «para disolver cualquier reunión que pueda haber en la calle que se considere que pueda generar un riesgo de contagio» de coronavirus.

Se trata de una de las medidas anunciadas este viernes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para dar cuenta de las medidas que han tomado para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Dicha facultad se le otorga a los policías madrileños tras la aprobación del decreto por el que se declara el nivel naranja del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento (PEMAM), por el que se otorgan mayores competencias a los servicios de emergencias (SAMUR-Protección Civil y Bomberos).

«No nos va a temblar el pulso para adoptar cualquier medida que ayude a frenar el contagio», ha manifestado el regidor durante su intervención, en la que ha desgranado las medidas que ha adoptado el Gobierno municipal para frenar la pandemia del Covid-19.

PEDRO SÁNCHEZ ‘EL GAFE’

El gafe Pedro Sánchez, a regañadientes y en contra de lo que decía la víspera, declara por fin en España el estado de alarma, mientras la OMS define a Europa como el «epicentro» de la pandemia.

La gravedad de la crisis sanitaria y económica del coronavirus obliga a adoptar medidas absolutamente inusuales para frenar un contagio, que supera los 4.200 casos en nuestro país y que puede llegar en los próximos días, según el propio Sánchez, a los 10.000.

Lo abracadabrante, es que el líder del PSOE apareciera este viernes en las pantallas de televisión, con cara de funeral y no dijera nada.

El presidente del Gobierno de una nación golpeada por una pandemia inédita y sometida al estrés del temor y la incertidumbre no debe comportarse de esta manera. Si su Gobierno ya tenía ayer previsto aprobar el estado de alarma, ayer mismo debió reunirse el Consejo de Ministros para dar el visto bueno al decreto de medidas que deben reflejar el cambio implicado por esa declaración.

Sánchez y su Gobierno se han topado con algo que no tenían en su agenda: el Estado. Ahora debe defenderlo y actuar como lo están haciendo otros gobiernos europeos, con situaciones mucho más favorables que la española, que no han dudado en aplicar políticas nacionales y centralizadas para combatir el Covid-19.

Cada hora son más quienes señalan acusatoriamente al Gobierno socialcomunista y a su presidente, acusándoles de haber minusvalorado la crisis, ignorado el peligro de la ‘peste china’, jugar con fuego incitando a la gente a salir masivamente de manifestación el 8M y no saber todavía qué hacer.

Tras un mes largo de no hacer absolutamente nada, este mismo jueves, Sánchez consensuó con su endeble equipo la tesis de que lo mejor electoralmente a ellos era seguir con la táctica ‘gradual’.

La realidad en forma de cadáveres y contagiados, las presiones de la oposición, los mensajes que llegaban de Italia y ver que otros países como Portugal han decretado el estado de alarma con muchos menos casos —ni siquiera tiene muertos— reventaron este viernes el plan del líder del PSOE.

Pablo Casado, como presidente del PP, respalda al Gobierno en su decisión de decretar el estado de alarma por el coronavirus, pero lamenta que Sánchez haya ido “a remolque de los acontecimientos”.

“A lo largo de estas semanas se han cometido negligencias, pero ahora es el momento de apoyar”.

CERRAR CATALUÑA

El xenófobo Quim Torra pide ayuda a su socio y amigo Pedro Sánchez

El independentista presidente de la Generalitat planea el confinamiento de toda Cataluña para evitar el colapso del sistema sanitario a causa del coronavirus y ha pedido ayuda al gobierno sociacomunista de España que ejerza las competencias que lo hacen posible.

Esta comunidad ya ha superado el medio millar de casos de coronavirus.

CRITICAS A SANCHEZ

Contundente y dura comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la capital, que han detallado los últimos datos de la evolución de la epidemia del coronavirus y las medidas que están tomando para atajarla dentro de sus competencias.

Díaz Ayuso ha vertido varias críticas a Pedro Sánchez, la primera nada más iniciar su intervención cuando ha recordado que hace unos días llamaba a la participación en la manifestación del 8-M «y ahora esto».

Pero la de más calado ha llegado en el turno de preguntas, cuando ha explicado que había hablado con el presidente poco antes «y no me ha comunicado qué medidas va a tomar», ha dicho, «y yo no puedo esperar», ha añadido, por lo que ha seguido implantando medidas dentro de sus competencias.

Díaz Ayuso también ha comentado que «no sabemos qué decisión tomará» Pedro Sánchez en relación al hipotético cierre de la Comunidad. «Lo que sabemos -ha asegurado- es lo que necesitamos: camas y material para proteger a nuestro personal sanitario, batas, gafas, mascarillas». En ese sentido en varias ocasiones ha solicitado al Ejecutivo material de protección para médicos y enfermeros: «Ruego al Gobierno que proteja al personal sanitario», ha dicho con insistencia.

¿REMEDIO A LA VISTA?

La compañía farmacéutica PharmaMar ha anunciado este viernes que su medicamento antitumoral Aplidin pueden servir para evitar la «multiplicación y propagación» de la pandemia del Covid-19.

En una comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica que «contactará con autoridades regulatorias para analizar las posibilidades de estudios en pacientes infectados» con el nuevo coronavirus.

El anuncio oficial, antes de la apertura de mercado, está provocando grandes problemas para que la empresa cotice con normalidad ante una avalancha de compras y la imposibilidad de casar las órdenes de compra y de venta.

El valor se encuentra en subasta de volatilidad con una subida superior al 30%. La paralización llega además después de que la CNMV haya prohibido desde este viernes las ventas en corto en un total de 69 empresas, entre las que se encuentra precisamente Pharmamar.

Hace apenas diez días que la compañía con sede en Colmenar Viejo (Madrid) comunicó al mercado que estudiaría la potencial aplicación de su medicamento contra el cáncer Aplidin en el coronavirus Covid-19.

Este viernes, PharmaMar ha confirmado que los resultados de los estudios in vitro llevados a cabo han sido » positivos con una potencia del orden nanomolar».

De esta forma, explica, han confirmado que «la diana terapéutica de Aplidin (plitidepsin), que es el EF1A, es clave para la multiplicación y propagación» del coronavirus humano HCoV-229E, que tiene «un mecanismo de multiplicación y propagación muy similar al Covid-19».

En el comunicado a la CNMV, PharmaMar indicado que los estudios se han hecho en el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por los doctores Luis Enjuanes, Isabel Solá y Sonia Zúñiga.