Inmadurez universitaria ante el coronavirus: «La cuarentena son unas vacaciones para salir de fiesta»

Las nuevas generaciones parecen no estar concienciadas con la gravedad del coronavirus. Las medidas de prevención, que incluyen el cierre de las facultades universitarias, ha sido visto como un llamamiento a unas inesperadas vacaciones y a las fiestas masivas en los locales nocturnos. Al menos, así quedó reflejado en las entrevistas que realizaron a varios estudiantes de Madrid en el programa ‘El Intermedio’, donde muy pocos se mostraron a favor de sacrificar su vida personal a cambio de evitar la propagación del Covid-19.

“Como no tuvimos vacaciones de navidad pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito de fiesta y esas cosas”, decía una joven que también señala que la cuarentena “la verdad es que no me preocupa demasiado”. No se trata de una opinión aislada, ya que un gran número de universitarios están entendiendo la cuarentena como unas “vacaciones improvisadas” que “están bien ya que en Navidad no tuvimos descanso por los exámenes y es un descanso merecido estos 15 días”.

Aunque a la hora de gastar para salir de fiesta parece que no hay límite. Preguntados sobre si van a seguir las recomendaciones de Sanidad y se quedarán de cuarentena en casa respondían que “se sale más de fiesta incluso”. Algo que compartía otra joven: “Creo que voy a salir más que antes.”

“Yo creo que es un efecto rebote toda esta gente va a salir lo que el bolsillo y el tiempo les permita”, analiza otro joven sin ningún tipo de rubor ante las cámaras de La Sexta.

Así las cosas, no es de extrañar que se hayan visto imágenes de discotecas llenas en Madrid durante estos días sin clases universitarias que han despertado la indignación de muchos ciudadanos.