Madrid impone la ‘ley seca’ para vencer al coronavirus: terrazas clausuradas y bares cerrados

Madrid luchará con todas sus armas para vencer al coronavirus. Así suponga poner en cuarentena a una de sus formas de ocio más populares: las terrazas y los bares. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital. Al mismo tiempo recomendó que bares y restaurantes echen el cierre a la espera de lo que decreten las autoridades sanitarias.

El alcalde de la capital ha recordado que están cerradas las zonas infantiles de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya “demasiadas personas reunidas en un foco concreto”, según ha indicado en entrevistas este viernes 13 de marzo en entrevistas concedidas en Antena 3 y Onda Cero.



El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería “irresponsable” decir que no se contemplan todos los escenarios. “No podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar”. Hasta el momento, al listado de lugares que quedan cerrados para el público también se suman los centros educativos, así como del Zoo-Aquarium de Madrid y el Parque de Atracciones y ha ordenado el balizamiento de 134 zonas infantiles y áreas deportivas de los 15 principales parques de la ciudad para evitar su uso.

En todo caso ha hecho un llamamiento a no salir del domicilio: “Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo”, ha dicho, haciendo especial hincapié en los jóvenes, quienes han demostrado ser quienes menos se apegan a las normas de la cuarentena y que aún participan en fiestas nocturnas y en discotecas.

El mensaje del alcalde de Madrid va en línea con el emotivo mensaje de la presentadora Ana Rosa Quintana, quien arrancaba ‘El Programa de Ana Rosa’ con un editorial claro y conciso dedicado a todas esas personas que no están hasta la fecha teniendo ni un atisbo de responsabilidad social. El comentario de la presentadora es tan certero como necesario:

«Nuestros abuelos dicen que fueron a la guerra por todos nosotros, y nosotros ahora, lo único que tenemos que hacer por ellos, es quedarnos en casa. Porque nuestra guerra es otra, nuestro enemigo es invisible, y en algunos casos, letal. Porque aunque no lo veamos el coronavirus está ahí fuera acechando, no lo subestimemos, hagamos de nuestras casas nuestras trincheras. Protejamos a los nuestros, a nuestros padres, abuelos, a nuestros enfermos, a los sanitarios. Vayamos todos a una. Es el mejor momento para que todos los españoles nos unamos y ganemos nuestra batalla. Nuestra mejor arma es la responsabilidad, así que vamos a hacer uso de ella, está en nuestras manos».

Juventud irresponsable

Las nuevas generaciones parecen no estar concienciadas con la gravedad del coronavirus. Las medidas de prevención, que incluyen el cierre de las facultades universitarias, ha sido visto como un llamamiento a unas inesperadas vacaciones y a las fiestas masivas en los locales nocturnos. Al menos, así quedó reflejado en las entrevistas que realizaron a varios estudiantes de Madrid en el programa ‘El Intermedio’, donde muy pocos se mostraron a favor de sacrificar su vida personal a cambio de evitar la propagación del Covid-19.

“Como no tuvimos vacaciones de navidad pues igual viene hasta bien que cierren las universidades para salir un poquito de fiesta y esas cosas”, decía una joven que también señala que la cuarentena “la verdad es que no me preocupa demasiado”. No se trata de una opinión aislada, ya que un gran número de universitarios están entendiendo la cuarentena como unas “vacaciones improvisadas” que “están bien ya que en Navidad no tuvimos descanso por los exámenes y es un descanso merecido estos 15 días”.

Aunque a la hora de gastar para salir de fiesta parece que no hay límite. Preguntados sobre si van a seguir las recomendaciones de Sanidad y se quedarán de cuarentena en casa respondían que “se sale más de fiesta incluso”. Algo que compartía otra joven: “Creo que voy a salir más que antes.”

“Yo creo que es un efecto rebote toda esta gente va a salir lo que el bolsillo y el tiempo les permita”, analiza otro joven sin ningún tipo de rubor ante las cámaras de La Sexta.

Así las cosas, no es de extrañar que se hayan visto imágenes de discotecas llenas en Madrid durante estos días sin clases universitarias que han despertado la indignación de muchos ciudadanos.

Mano dura

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha reclamado al presidente del Gobierno medidas más “contundentes” y ha considerado que si los ciudadanos no se quedan en casa habría que hacer que “forzosamente” obligar a que lo hicieran.

“No sé si la herramienta más eficaz tiene que ser el Estado de alarma, es posible, no lo descarto”, ha apuntado. Aguado insta a Sánchez a tomar “medidas contundentes” y cree que habría que obligar a quedarse en casa».

Almeida ha pedido más materiales de protección para los empleados municipales y ha abogado también por pensar en “en el día después” para tener listas políticas económicas que puedan “mitigar” las pérdidas. En el Ayuntamiento se rebajará en un 25% el impuesto de bienes inmuebles y en la misma cuantía el de actividades a las empresas que mantengan el empleo a final de año.

Datos preocupantes

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este viernes que los casos de coronavirus registrados en la Comunidad de Madrid son ya “casi 2.000”, frente a los 1.388 de ayer, y que en las últimas 24 horas han muerto dos personas, lo que eleva el total de fallecidos a 40. Asimismo, hay 190 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En la Comunidad se trabaja en ampliar la atención sanitaria disponible medicalizando hoteles y residencias. El personal sanitario reconoce estar “agotado” y muestran preocupación por la falta de materiales.