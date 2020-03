¿Crees que tienes coronavirus? Rellena este formulario para saberlo y que te hagan seguimiento

Cuando hablamos de coronavirus, toda medida, herramienta y propuesta orientada a combatirlo es, más que aceptada, bien recibida.

Si tenemos en cuenta el colapso habitual de los servicios de atención telefónica a ciudadanos con indicios de COVID-19, el lanzamiento de una vía paralela que ‘cumpla’ un propósito similar es todo un progreso. Por eso, programadores y desarrolladores españoles trabajan para lanzar una web que ya permite conocer el «mapa de casos», además de realizarte una «primera evaluación» (y próximamente «volverte a evaluar») a través de un detallado formulario «para ayudarte a entender mejor los síntomas que tienes».

El sitio web (#CoronaVirusStop), que tiene como fuente oficial al Ministerio de Sanidad (Gobierno de España), está todavía en proceso de crecimiento y mejora y se ha inspirado en la aplicación que crearon en Corea del Sur con la misma finalidad.

Corea del Sur, todo un ejemplo

A diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Corea del Sur «adelantó una campaña agresiva para combatir el virus». Para ello, según explica el periodista Bugyeong Jung, «puso todo su sistema de salud a disposición para diagnosticar tempranamente la presencia del covid-19 en los habitantes de zonas críticas del país».

Una situación dramática: cómo actuar

La peste del COVID-19 no va a desaparecer en unos días. Quizá tampoco en semanas o meses y lo único que podemos y debemos hacer es evitar su agravamiento, tomando medidas para no contagiarnos unos a otros.

Hay que eludir el contacto físico con otras personas y ser extremadamente cuidadosos con la higiene. Pero no solo eso. Cada vez es más frecuente encontrarse con alguien que porta en el metro una mascarilla o que va con un pañuelo de papel para poderse agarrar a la barra del autobús. Por no hablar del aluvión de personas comprando de forma desaforada en los supermercados o del dilema de muchos padres, que no saben si dejar o no a sus hijos con los abuelos y no hay que hacerlo.

Las autoridades sanitarias no recogen ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir el brote, pero la OMS ha advertido la importancia de esquivar el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados.