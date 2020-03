Coronavirus: qué es la hidroxicloroquina, el medicamento alabado por Trump y donado por Teva España a Sanidad

Un medicamento y su posible utilización contra el coronavirus ha estado en boca del presidente Donald Trump en los últimos días, pero también ha llegado a los informativos españoles y con un nombre no muy fácil de pronunciar.

Se trata de la hidroxicloroquina, a la cual ha sido alabado por el presidente de Estados Unidos, ya que cree que puede «cambiar el juego» en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

El pasado viernes volvió a insistir en el potencial de la medicación y afirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se encontraba haciendo pruebas. Y el sábado insistió a través de Twitter:

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020