Coronavirus: La vacuna tardará un mínimo de 18 meses y las muertes se disparan en España

La vacuna para el nuevo coronavirus tardará un mínimo de 18 meses en estar en circulación, según los pronósticos del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus:

«Estamos orgullosos de anunciar que hoy (viernes) en España y Noruega están los primeros pacientes que, en muy poco tiempo, estarán en el programa de ensayos solidarios que comparará la seguridad y efectividad de cuatro tratamientos contra el Covid-19».

El jefe sanitario de Naciones Unidas, en una rueda de prensa telemática desde Ginebra (Suiza), añadió:

El desbordado Gobierno Sánchez y sus despistados expertos hablan una y otra vez de que estamos acercándonos al «tan ansiado pico», pero España sigue bajo el yugo de la pandemia del coronavirus.

Los datos vuelven a mostrar un fuerte incremento: 64.059 casos, 4.858 muertos y 9.444 sanitarios contagiados.

Cifras totales: 64.059 casos de coronavirus diagnosticados, 4.858 muertos

NOTA.- Se han curado 9.357 personas

Se la metieron doblada y a precio de oro, porque los chinos exigieron, como siempre, el pago por adelantado.

Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan.

Tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían superar el 80%.

Y eso significa que los tests no valen, porque dan muchos falsos negativos. Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR [la prueba de referencia, que tarda más tiempo] dan negativos en el test.

Me he hecho un test del coronavirus de los que ha comprado el Gobierno y me ha salido niña.

