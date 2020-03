Pedro Sánchez decreta el cierre total de España, a los 20 días exactos del gran contagio del 8-M

A los 20 días exactos de haber incitado a cientos de miles de españoles a salid a las calles en manifestaciones feministas, en las que se contagiaron de coronavirus desde su mujer a su suegra, pasando por la vicepresidenta Calvo o la ministra Montero, un atribulado Pedro Sánchez decreta en cierre total de España.

El líder del PSOE, desbordado por la crisis y cambiando de criterio cada hora, proclama que si nadie sale de su casa, la peste será contenida más fácilmente.

Un Consejo de Ministros extraordinario, que se celebrará este domingo 29 de marzo de 2020, aprobará el confinamiento prácticamente total del país, al margen de las actividades esenciales.

Para restringir todavía más la movilidad durante las próximas dos semanas.

Así lo ha anunciado el presidente socialista en una comparecencia en La Moncloa.

«Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas».

Se aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no sea esencial o porque no pueda teletrabajar.

Y esta medida estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril.

ACTIVIDADES QUE SEGUIRAN OPERANDO

Actividades agropecuarias e industriales de producción de alimentos

Transporte de mercancías alimentarias

Distribución minorista de alimentación

Actividades médicas, sanitarias y de farmacia

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Ciertos transportes de viajeros y mercancías

Generación y distribución de energía eléctrica

Distribución de gas y agua

Refino de petróleo, distribución de carburantes y gasolineras

Telecomunicaciones

Puertos y aeropuertos

Medios de comunicación

Habrá que estar pendientes de la letra pequeña del decreto que aprueba mañana el Gobierno para ver si también otras actividades que se citaban en el decreto siguen operativas, como las de banca y seguros o las tintorerías.

EL PREMISO RETRIBIDO Y A DEVOLVER

El presidente ha vinculado esta especie de permiso retribuído por la cercanía de la Semana Santa, explicando que en el fondo solo afectará en total a ocho días laborables.

Por recibir este permiso sin estar trabajando, sobre el que el Gobierno no ha dado más detalle, los trabajadores tendrá que devolver a su empresa poco a poco esas horas hasta final de 2020.

Durante los días de este permiso retribuido los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad, ha dicho el presidente.

Antes de hacer este anuncio, Sánchez ha realizado una intervención inicial muy dura contra la forma en que la Unión Europea está respondiendo a esta crisis, tras un Consejo Europeo el pasado jueves en el que no pudo alcanzarse ningún acuerdo y en el que España e Italia rechazaron una respuesta tibia que no apuesta por la mutualización de deuda o un plan de inversiones públicas.

Sánchez ha dicho que, ante la que ya considera como la mayor amenaza para salud pública mundial desde gripe de 1918, Europa «no puede fallar» porque la situación «está poniendo a prueba el proyecto europeo». Y en este sentido ha demandado «pruebas de compromiso real por parte de Unión Europea».

MUERTOS A GRANEL EN ESPAÑA

Cifras totales: 72.248 casos de coronavirus diagnosticados, 5.960 muertos

21.520 en Madrid (2.757 muertos)

14.263 en Cataluña (1.070 muertos)

5.136 en País Vasco (221 muertos)

4.791 en Castilla y León (321 muertos)

4.512 en Castilla-La Mancha (448 muertos)

4.277 en Andalucía (175 muertos)

4.034 en la Comunidad Valenciana (234 muertos)

2.772en Galicia (47 muertos)

1.829 en Navarra (70 muertos)

1.592 en Aragón (58 muertos)

1.436 en La Rioja (65 muertos)

1.394 en Extremadura (88 muertos)

1.004 en Asturias (33 muertos)

1.025 en Canarias (36 muertos)

937 en Cantabria (22 muertos)

862 en Baleares (30 muertos)

802 en Murcia (17 muertos)

45 en Melilla (1 muerto)

17 en Ceuta (1 muerto)

NOTA.- Se han curado 12.285 personas

LA TRASTORNADA PONSATI

A la trastornada Clara Ponsatí, esa exconsejera catalana que escribió en twitter ‘de Madrid al cielo’, burlándose de los que fallecían en la capital de España contagiados de coronavirus y de quien Carlos Herrera dijo que es ‘una pobre imbécil’, le va a dar un síncope.

Madrid está dejando poco a poco de ser el único foco de la pandemia en España ante el rápido avance del coronavirus también en Cataluña.

Aunque la Comunidad de Madrid continúa con cifras mayores de contagios y muertos, en constante aumento, en Cataluña los estragos de la ‘peste china’ se están registrando a mayor velocidad y se disparan en las últimas horas.

Cataluña y Madrid registraron el primer caso el mismo día, el 25 de febrero de 2020, pero la explosión de la enfermedad se sintió antes en la capital de España.

Los primeros cien contagios se contaron el 6 de marzo, mientras que en Cataluña aguantaron cuatro días más hasta llegar a esa cifra.

Los primeros diez muertos en Madrid se registraron el 10 de marzo, mientras que en Cataluña no se alcanzó esa cifra hasta el 16 de marzo.

Incluso País Vasco y Castilla-La Mancha rompieron ese techo antes que Cataluña, y Aragón lo hizo el mismo día.

Madrid y Cataluña tardaron siete días en pasar de los diez muertos al centenar, aunque la capital de España también superó la cota de los dos centenares ese día.

Cataluña tardó dos días más que Madrid en alcanzar la cota de los 200 muertos.

Ocho días, uno más que Madrid y Cataluña, tardó Castilla y León en pasar de los diez a los cien muertos.

Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha emplearon nueve días en hacer ese recorrido; y Andalucía, diez.

El País Vasco está conteniendo más la evolución del número de muertes: no superó el centenar hasta el día 13 desde su décima muerte. La curva vasca, también ascendente, es, por tanto, más aplanada. Son las únicas comunidades autónomas que han superado hasta ahora los cien de fallecidos.

Acelaración en Cataluña

A pesar de la ventaja trágica de Madrid sobre Cataluña y el resto de comunidades durante la crisis del coronavirus, los catalanes encadenan tres jornadas seguidos con registros superiores a los madrileños en el mismo momento de la epidemia.

Mientras que Madrid sufría 498 defunciones en el día 11 desde su décima muerte, en Cataluña la cifra era de 516.

Un día más tarde, Madrid acumulaba 628, mientras que Cataluña sumaba 672.

Un día después, Madrid sumaba 804 cadáveres, mientras que Cataluña contaba con 880, la última cifra ofrecida hasta ahora, correspondiente al 26 de marzo.

Es llamativo que Cataluña esté llegando ahora de forma más rápida a las cotas de mortalidad ya alcanzadas por Madrid. Actualmente Madrid suma 2.412 muertos, prácticamente la mitad de toda España, 4.858 entre todas las regiones.

A diferencia de otros países, donde la pandemia está muy localizada en una región concreta, como Lombardía en Italia o Hubei en China, en España, afecta a todo el territorio.

LA VACUNA QUE NO LLEGA

La vacuna para el nuevo coronavirus tardará un mínimo de 18 meses en estar en circulación, según los pronósticos del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus:

«Estamos orgullosos de anunciar que hoy (viernes) en España y Noruega están los primeros pacientes que, en muy poco tiempo, estarán en el programa de ensayos solidarios que comparará la seguridad y efectividad de cuatro tratamientos contra el Covid-19».

El jefe sanitario de Naciones Unidas, en una rueda de prensa telemática desde Ginebra (Suiza), añadió:

«Sin embargo, «todavía faltan al menos 18 meses para tener una vacuna contra el coronavirus y, mientras que este momento llegue, es urgente tener tratamientos para salvar la vida de los pacientes».

El desbordado Gobierno Sánchez y sus despistados expertos hablan una y otra vez de que estamos acercándonos al «tan ansiado pico», pero España sigue bajo el yugo de la pandemia del coronavirus.

Los datos vuelven a mostrar un fuerte incremento: 64.059 casos, 4.858 muertos y 9.444 sanitarios contagiados.

LA PIFIA DE LOS TEST

Se la metieron doblada y a precio de oro, porque los chinos exigieron, como siempre, el pago por adelantado.

Los tests rápidos para detectar la infección de coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China no funcionan.

Tienen una sensibilidad del 30%, cuando deberían superar el 80%.

Y eso significa que los tests no valen, porque dan muchos falsos negativos. Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR [la prueba de referencia, que tarda más tiempo] dan negativos en el test.

Pero no queda ahí la cosa: la embajada de China en España ha anunciado que la empresa a la que le compró los tests el Ministerio, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tiene licencia.

«El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida». «Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos»,

Preguntado por la pifia de los kits, una vez del Gobierno Sánchez, el experto Fernando Simón ha dicho que Sanidad se ha estado moviendo para localizar todos los test rápidos defectuosos:

«Este lote no corresponde con lo que venía en los certificados de calidad y eso ha obligado a devolver los test, la empresa nos dará otros y además Sanidad consiguió otros test, tanto antigénicos como serológicos». «Los volúmenes de test rápidos son importantes, están en torno a los 5 millones, lo importante es que se trabaja con empresa españolas para que se produzcan en España».

