Reflexiones de una TCAE: ¡Maldito COVID-19!

Maldito virus que me ha ascendido de “limpia culos” a héroe con mandil de plástico de bolsa de basura.

Maldito virus que ha hecho que los que antes me consideraban una profesional de segunda, y se dirigían a mi casi con desprecio, ahora me llamen “Su Ángel”.

Maldito virus que ha hecho que los que antes me levantaban la voz y algunas veces hasta la mano, ahora me aplaudan todos los días a las 20 h de la tarde desde su balcón.

Maldito virus que ha hecho que los que antes me decían “total para lo que haces, demasiado te pagan” ahora reclamen un reconocimiento retributivo para recompensarme la dureza de mi profesión.

Maldito virus que ha hecho que los que antes no reparaban en las pésimas condiciones en las que cumplía cada día con mi deber, se desvivan por hacer mascarillas o pantallas para protegerme.

Maldito virus que ha hecho que todos esos que se negaban a reconocerme lo que puedo hacer por formación o simplemente no me dejaban hacer, ahora me obliguen a hacerlo por el bien de los pacientes.

Maldito virus que ha hecho que queden olvidadas las campañas de “no maltrates las manos que te cuidan o STOP ⛔ a las agresiones” porque ahora me ven como el Ángel que con cariño y profesionalidad les han salvado sus días en la soledad y aislamiento de un hospital 🏥

Maldito virus que ha hecho que sea visible para aquellos que antes ni me miraban a la cara porque no era diplomada.

Maldito virus que ha hecho que los gestores sanitarios se hayan dejado de gilipolleces y contraten a los profesionales adecuados y no obedeciendo a otros intereses.

Maldito virus que ha puesto de manifiesto la importancia de los que en una sociedad sobrada de engreimiento son fundamentales para el bienestar de todos.

Maldito virus que ha hecho que se evidencie la importancia que tienen en nuestras vidas los agricultores, ganaderos, tenderos, repartidores, cajeros, bomberos, policías, guardia civil, militares, limpiadores, transportistas, etc…

Maldito virus que ha puesto de manifiesto que nos sobran políticos y nos faltan hospitales 🏥y profesionales sanitarios.

Maldito virus que ha puesto de manifiesto que hay que proteger y cuidar más y mejor a los que cuidan la salud de la población.

Maldito virus que ha hecho que el lenguaje sexista sea mero postureo de políticas superfluas.

Maldito virus que ha hecho que cuando el Presidente del Gobierno se refiere solamente a los profesionales sanitarios no me sienta discriminada por ser mujer.

Maldito virus que por unos días nos está librando de adoctrinamientos populistas de políticos vociferantes.

Maldito virus que ha desenmascarado la falsa sensibilidad de una gran parte de los ciudadanos para los que “Excalibur “era más importante que la vida de miles de seres humanos.

Maldito virus que nos ha infundido sabiduría y nos está revelando verdades ocultas por una sociedad enferma de banalidades y de absurdos intereses.

Espero que cuando este Maldito virus nos deje y todo vuelva a la “normalidad” no se olviden de que seguiré siendo el mismo Ángel, la misma Héroe o Heroína vestida de blanco o de verde (del color que sea) que necesitará de ese reconocimiento tan prometido y que además por ley me pertenece.

¡SALUD, SUERTE Y ÁNIMO COMPAÑER@S! LSI

Fuente: Facebook