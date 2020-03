El Imperial College destroza las estadísticas de Sánchez: hay 7 millones de españoles con coronavirus

El gobierno de Pedro Sánchez hace agua en la gestión del coronavirus. Además de haber convocado a grandes manifestaciones como el 8M (a sabiendas de su peligro para la salud pública) y comprado test sin licencias, ahora la prestigiosa Imperial College le desmiente internacionalmente las cifras del alcance del COVID-19 dentro del país. En este sentido, consideran que la cifra está muy por encima de los 85.000 casos detectados y que el virus estaría presente en más de 7 millones de ciudadanos.

En el documento realizado por los investigadores de la reconocida universidad británica calculan que en nuestro país habría entre un 3,7% (casi un millón y medio) y un 41% (19 millones) de población contagiada del COVID-19, siendo un 15% (siete millones) el valor medio estimado. Unos datos que superan ampliamente las cifras ofrecidas por el PSOE y Podemos, por lo que podrían suponer un nuevo tropezón en la gestión de la crisis sanitaria o, aún peor, un intento por manipular a la población con fines políticos.

El documento del Imperial College, titulado ‘Estimando el número de afectados y el impacto de medidas no-sanitarias contra el COVID-19 en 11 países europeos’, se han calculado cuál es el porcentaje real de casos de cada país a través de un modelo bayesiano del ciclo de infección en 11 países europeos.

En concreto, se abordaría la situación sanitaria en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. De esta forma, pueden estimar el intervalo mínimo y máximo de los posibles contagiados en cada país, aunque calculan una horquilla muy amplia por usar datos con demasiada varianza.

El vaso medio lleno

A pesar de que los datos de 7 millones de españoles contagiados puede aumentar el desanimo de una población afrontando las restricciones del estado de alarma, las cifras también permiten ver el ‘vaso medio lleno’. No obstante, en caso de que estas cifras españolas fueran ciertas, significaría que el coronavirus tiene una tasa de letalidad muy inferior de la que se creía hasta la fecha.

Una versión que no descartan los propios investigadores, quienes apuntan que la gran mayoría de casos en España habrían sido asintomáticos o habrían pasado el virus con síntomas muy leves.

España sería el país con más porcentaje de contagiados de los once países europeos analizados, que contarían con horquillas más reducidas. Otro dato llamativo es el pequeño porcentaje de contagiados que habría en Alemania comparado con Italia y España: apenas un 0,72% de la población germana estaría contagiada (poco más de medio millón de personas).

Mentiras socialistas

De llegar a comprobarse los datos del Imperial College, se sumaría a la lista de mentiras socialistas registradas durante la crisis sanitaria. Una de las más recientes fue la de Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), que dio positivo en coronavirus este 30 de marzo, afirmó que se realizan test de control a todos los sanitarios que se han sido expuestos a un posible contagio. Unas palabras que dispararon la rabia de quienes luchan contra el coronavirus diariamente y reconocen que “se trata de una mentira y él lo sabe bien”.

Profesionales sanitarios, que prefieren no desvelar su nombre por miedo a represalias del Ministerio de Sanidad, indican a Periodista Digital que “tres de mis compañeros están en casa por dar positivo en COVID-19. Han pasado días y, en mitad de la incertidumbre, a mí nadie me ha realizado ningún test. Sólo me recomiendan que, mientras no tenga ningún síntoma, siga trabajando como si nada”.

En este sentido, denuncia que es una situación delicada ya que “al último le enviaron a casa el viernes [27 de marzo], pero llevábamos una semana entera trabajando mano a mano en la misma planta. Sin embargo, a nadie de todo el equipo que estuvimos junto le han realizado ninguna prueba para conocer si nos hemos contagiado o no de coronavirus. Es una vergüenza que le mientan a la cara tanto a los profesionales sanitarios como a los españoles que están en sus hogares”.

