«Habrá un repunte de casos y muertos por coronavirus en las próximas tres semanas»

La predicción es espeluznante, pero deja bien a las claras que la pandemia del coronavirus sigue imparable en España por mucho que desde el Gobierno de Sánchez se pretenda vender optimismo.

El vaticinio no lo hace cualquiera, sino el doctor José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que en una entrevista este 17 de abril de 2020 al diario ABC, sostiene que en dos o tres semanas asistiremos a un repunte de los casos de contagiados y fallecidos en las residencias de ancianos.

Navarro muestra su honda preocupación por lo que está sucediendo en esas instalaciones y denuncia que el personal que trabaja en las mismas es sumamente escaso:

Lo que ha ocurrido es que las residencias trabajan siempre con plantillas muy ajustadas; las ratios de cuidadores por internos son muy justas. En cuanto falla una persona, lo hace toda la cadena. Y con la pandemia se ha registrado un absentismo de entre el 30 y hasta el 60%, sin tasa de reposición porque el personal o estaba de baja, o enfermo o era reclamado desde los hospitales, por lo que en la mayoría de los casos no se ha desatendido ni se ha abandonado a los ancianos, pero inevitablemente ha lastrado la asistencia. Cuando se decretó el confinamiento, el virus ya estaba dentro de las residencias. Y estos centros no son hospitales donde se aísle tan fácilmente a los enfermos. Para un familiar, escuchar que sus mayores están muriendo y no poder verlos en treinta días ni hacer nada es terrible.

Asegura que aunque el virus se ceba con quienes tienen más de 70 años, tampoco ‘discrimina’ a las personas con vitalidad:

Es una pandemia terrible para la gente mayor. Los que tienen ya enfermedades crónicas están más predispuestos a tener una evolución negativa. De hecho, el 87% de los más de 19.000 fallecidos en España tienen más de 70 años. Pero el virus debilita y disminuye las defensas también a los que están enérgicos físicamente, interaccionan y no tienen problemas de lucidez. A ellos el virus les provoca una inflamación respiratoria que acaba en muy poquito tiempo produciéndolo todo: inflamación del corazón (miocarditis); renal, hepática e intestinal.

La definición de cómo llega a actuar el coronavirus en estas personas mayores a las que devora en nada:

En cuestión de horas, el anciano fallece. Desde el punto de vista clínico, destacaría dos grupos de personas: quienes están activos, empiezan con la sintomatología de tos, fiebre y falta de aire (o disnea), y que están en sus casas. Tú vas, están bien, robustos y de pronto, es terrible… Porque esta enfermedad no da avisos y no la conocemos. Y después está otro grupo de personas muy vulnerables, con manifestaciones de la enfermedad muy variadas, por ejemplo, en residencias, donde un 50% tienen trastornos mentales. En estos casos, hemos visto manifestaciones más atípicas, una mezcla de elementos clínicos que hacen fácil equivocarte. Hablamos de personas que tienen una gran dependencia para ducharse, vestirse y comer. Te los encuentras de repente dormidos, no sabes lo que les pasa, o con mucha diarrea, que es otro síntoma muy importante. Alteran su estado nasal, están agitados… Son rasgos que encontramos en personas con demencia. Hay otra parte asintomáticos. Si hubiera test en residencias, serían positivos.

Reconoce García Navarro que jamás esperaba haberse enfrentado a algo así, que el estallidp deñ Covid-19 era algo para lo que nadie puede estar preparado:

Nunca jamás había imaginado encontrarme algo así. Es algo que no has estudiado, para lo que no te han preparado y que no has vivido.

Reconoce que ha habido una tremenda equivocación a la hora de afrontar la crisis, que se intentó equipara a lo que pasó con la gripe aviar o el ébola, que serían solo brote puntuales y se actuó con demasiada ligereza al comparar el coronavirus con una gripe:

No hay gripe que mate así. La verdad es que nos hemos equivocado totalmente desde el inicio de la pandemia, nos han despistado los antecedentes, como los pacientes puntuales afectados por crisis como las del ébola, la gripe aviar, etc. Todos los focos de infección que nos avisaban han contribuido a que nos hayamos hecho previsiones optimistas.

Confiesa que se ha actuado tarde, pero no solo en España:

Se ha actuado tarde en toda Europa. No es algo propio de Andalucía, Madrid ni Castilla-La Mancha; lo vemos en Francia, Alemania, Reino Unido y como publicó la revista «New England Journal of Medicine» el primer brote en EE.UU. fue en una residencia de Washington.

Y remacha con el anuncio que pone a todo el mundo a temblar: