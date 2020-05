Dra. Susana del Pozo: «Cuanto antes nos curemos todos, mejor. Ya saldremos adelante»

Me encontraba entrevistando a un médico del SUMMA 112, cuando entre sus comentarios hubo uno que me llamó la atención, y es el caso de aquellas personas que sufren diversas afecciones dentales y no se atreven a acercarse a un hospital por miedo a infectarse o contraer el Coronavirus. ¡Y es que tener un dolor de muelas en medio de esta pandemia tiene que ser una faena!

Para averiguar algo más al respecto, contacté con la Dra. Susana del Pozo de la Clínica Dental Dra. Susana del Pozo del barrio de «Las Águilas» en Aluche, Madrid, quien gustosamente me atendió y aconsejó qué hacer en caso nos pille una afección dental en estos tiempos del Coronavirus.

C/ Oliva de Plasencia nº 1 (dentro del Centro Comercial)

Madrid

Llamar 917 06 80 08