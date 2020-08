Fulminante despido y severas represalias para las cuidadoras de la residencia de Terrassa que maltrataron a una anciana

La insultante actitud y vejatoria conducta de dos trabajadoras de la Residencia Torre Mossen Homs (Barcelona) con una anciana dependiente ha desembocado en el despido de ambas, según apuntan medios catalanes.

Las imágenes del maltrato fueron grabadas y difundidas en redes sociales por las mismas cuidadoras, originando un escándalo sin precedentes que fue denunciado ante los Mossos d’Esquadra y la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, la dirección del centro en el que desempeñaban su labor ha anunciado que las jóvenes han «dejado de prestar servicios y se les ha abierto un expediente disciplinario».

En el vídeo, de medio minuto de duración, se ve a las dos empleadas riéndose de la anciana, a quien se dirigen en todo momento por su nombre: Elisa.

«Abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias. No soy así, que conste, pero me saca de quicio», grita una de ellas al tiempo que intenta dar de comer a la señora. Mientras tanto, su compañera no puede evitar soltar alguna carcajada.