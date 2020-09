Así ve el mundo un miope

Curioso y chocante.

Un video que muestra en primera persona cómo ven aquellos que padecen de miopía sin anteojos o lentes de contacto puestas se ha hecho viral en la Red.

Las imágenes, publicadas el pasado sábado por un oftalmólogo bajo el nombre de usuario Dr. Glaucomflecken en Twitter, reproducen con ayuda de una lente especial el defecto de refracción presente en el ojo de un miope.

Shout out to all the myopes pic.twitter.com/6Q5WN7s5Bg

— Dr. Glaucomflecken (@DGlaucomflecken) September 19, 2020