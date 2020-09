Bajar de peso: estos son los errores más frecuentes cuando tratamos de bajar los ‘kilitos’ de más

A todos nos ha pasado alguna vez. Nos subimos a la báscula después de intentar por quinta vez una de esas dietas milagro, pero lejos de conseguir tus objetivos, te frustras aún más.

Seguramente no te has parado a pensarlo, pero puede que estés cometiendo alguno de los errores más habituales.

¿Haces ejercicio?

Por muy obvio que parezca, a muchas personas les ocurre que se centran en la dieta cometiendo el grave error de no aumentar la actividad física o directamente, no realizar ningún tipo de deporte. Además, de poder darse la pérdida de masa muscular al no hacer ejercicio.

Lo mejor es tratar de llevar una vida activa. A veces con pequeños gestos como caminar a diario suponen un gasto energético a tener en cuenta

Olvidar la ‘fuerza’

Otro error comenzar a realizar sesiones interminables de ejercicio cardiovascular. Lo que nos lleva a una pérdida de masa muscular y conseguimos un efecto contrario al deseado: un aspecto sin tono muscular. Lo mejor es apostar por un entrenamiento combinando fuerza con ejercicio cardiovascular. Eso sí, adaptado a las necesidades de cada uno.

Perder rápido y mal

Nuevo fallo: tratar de perder peso en poco tiempo. Este es quizá uno de los más extendidos, intentar perder una cantidad desorbitada en un tiempo muy estrecho.

Hay que ser realistas y conscientes de que la pérdida debe ser progresiva porque podría ocasionarnos un ‘efecto rebote’ no deseado.

Adaptar la dieta de otra persona

Cada cual tiene que adaptarse a sus necesidades nutricionales. El hecho de utilizar la dieta de tu amigo o de tu hermano puede ser a priori ‘cómodo’ y ‘fácil’ pero el proceso de pérdida de peso debe hacerse de forma individual y bajo el seguimiento de un profesional.

Quitar alimentos sin necesidad

Es otro de los errores que más se cometen, quitar grupos de alimentos como los hidratos de carbono, la lactosa o lácteos. Es una falsa creencia por parte de que muchos dejan de ingerir ultraprocesados y alimentos muy calóricos y eligen opciones más sanas. Por lo que lo relacionan con no comer determinados alimentos o nutrientes cuando en realidad tiene que ver con disminuir la ingesta de calorías.