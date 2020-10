La peligrosa sustancia que contienen las aceitunas negras en lata que perjudica tu salud y probablemente no conoces

View this post on Instagram

▪️ ACEITUNAS NEGRAS – OLIVADA ▪️ . Las aceitunas negras comparten la mayoría de las propiedades de las aceitunas verdes con dos peculiaridades 👇🏻 ➡️ Mayor cantidad de HIERRO ➡️ Menor cantidad de SAL . Solas están increíbles pero como olivada en una tostada ni te cuento 😋. Toma nota 👇🏻 . 🔆 INGREDIENTES 🔸️ 200 g de aceitunas negras sin hueso escurridas 🔸️60 ml. de aceite de oliva 🔸️ media cucharadita de orégano seco 🔸️ ¼ de cucharadita de ajo en polvo o medio diente de ajo 🔸️ 1 cucharadita de zumo de limón 🔸️ una pizca de pimienta 🔸️ una pizca de sal (solo si la necesita) . ➡️ Trituramos todo y añadimos más aceite si fuera necesario. Y listo! 😊, olivada preparada! Conservamos en la nevera.