Guía al ciudadano de Madrid: lo que se puede hacer y lo que no con las nuevas restricciones

Las nuevas medidas y limitaciones del Ministerio de Sanidad para los municipios con peores datos de coronavirus, que afectan a un total de 4.786.948 ciudadanos, han entrado en vigor este viernes 2 de octubre de 2020 a las diez de la noche tras ser recogidas por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid cerca de las cuatro de la tarde del mismo viernes y, aunque están previstas para 15 días, serán revisadas semanalmente y su duración dependerá de la evolución de la situación sanitaria.

¿A qué municipios afecta?

Por el momento, los municipios con las restricciones de Sanidad en la Comunidad de Madrid son diez: Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Madrid, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares. Además, el Ejecutivo regional ha determinado que las áreas de salud que estén por debajo de 100.000 habitantes pero tengan elevada incidencia aplicarán las mismas medidas que las decretadas por el Gobierno central, por lo que las zonas de Humanes de Madrid y Reyes Católicos seguirán restringidas durante dos semanas más a partir del lunes 5 de octubre de 2020 y, a partir de esta fecha, se suma Villa del Prado.

¿Se puede salir del municipio?

Ningún madrileño que resida en un municipio de más de 100.000 habitantes debe salir de su territorio, tan solo en circunstancias excepcionales y «adecuadamente justificadas», como ir a trabajar, acudir al médico o a estudiar, realizar trámites administrativos, exámenes inaplazables o cuidar a personas dependientes. En caso de vivir en un municipio no confinado puede desplazarse a otro no confinado, aunque se recomienda reducir al máximo los movimientos.

¿Se puede regresar a casa si se está fuera de Madrid?

Regresar al lugar de residencia es una de las grandes excepciones de movilidad, tanto de las entradas como de las salidas.

¿Limitación en las reuniones?

La agrupación de personas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad tanto en espacios públicos como privados queda limitada a seis personas en toda la región, excepto si son convivientes o realizan actividades laborales e institucionales.

¿Se puede practicar deporte?

La práctica de deporte está permitida siempre que se produzca en el mismo municipio -no se puede ir a hacer deporte de un municipio no confinado a uno confinado y viceversa- y, en lo que se refiere a las instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores, siempre con grupos inferiores o iguales a seis personas.

¿Se puede acudir a los lugares de culto, comercios, academias y ocio?

Sí. En el caso de los lugares de culto, el aforo queda limitado a quince personas en velatorios al aire libre y diez personas si se trata de velatorios en espacios cerrados, sean o no convivientes. En el caso de los comercios y actividades culturales -como cines y teatros-, el aforo queda limitado a un 50%, siendo su hora límite de cierre las diez de la noche, mientras que la hostelería y los locales de juegos y apuestas no admitirán clientes desde las diez de la noche y podrán abrir hasta las once; además, reducirán su aforo a la mitad en el interior y al 60% en el exterior. Tampoco servirán en la barra y en sus mesas no podrán reunirse más de seis comensales.

Las tiendas y locales de servicios abiertos al público como peluquerías, academias de enseñanza no reglada o autoescuelas tienen que establecer un límite de aforo del 50% y pueden estar abiertos hasta las diez de la noche, mientras que los establecimientos considerados esenciales como farmacias, centros médicos, veterinarios o de combustible no tienen límite horario. Los parques infantiles quedan abiertos.