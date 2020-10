Tratamiento experimental y cóctel de antibióticos: así es Regeneron, la terapia que recibe Donald Trump contra el coronavirus

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump está siendo tratado, desde este viernes 2 de octubre de 2020, con un método de anticuerpos experimental para batallar contra el coronavirus desarrollado por la compañía de biotecnología Regeneron Pharmaceuticals.

Aunque Regeneron no ha sido acreditado por la agencia estadounidense del medicamento (FDA) para su utilización generalizada, el personal médico de Trump solicitó permiso a la empresa para ello, según ha confirmado el doctor Leonard S. Schleifer -director ejecutivo de Regeneron- a The New York Times.

“Todo lo que podemos decir es que pidieron poder usarlo, y nos complació complacerlo”, ha declarado Schleifer.

¿En qué consiste el tratamiento de Donald Trump?

El empleo de anticuerpos monoclonales está valorado como uno de los cócteles más prometedores para llegar a combatir el coronavirus, siendo Regeneron una de las firmas pioneras en probarlos. Tanto es así, que incluso Anthony Fauci, reconocido experto estadounidense en enfermedades virales y cabecilla del equipo de la Casa Blanca para combatir la pandemia, se refirió a este como un posible «puente hacia una vacuna».

Según las informaciones brindadas por la Casa Blanca, el neoyorquino de 74 años ha iniciado su proceso de recuperación tomando una primera dosis del fármaco antiviral remdesivir -que antes se destinaba para combatir la hepatitis C y el ébola-, zinc, vitamina D, melatonina, una aspirina diaria y famotidina -un antiácido-.

Si bien en estos momentos el mandatario sufre de fatiga, se encuentra perfectamente a nivel anímico y está descansando cómodamente.