El dilema de Taylor Nichols, médico judío: "Soy nazi y tengo coronavirus...no me deje morir, doctor"

Parece el guión de una película ‘moral’, de las que se hacían antes y en las que siempre triunfaban los buenos.

Taylor Nichols es un médico judío que trabaja en el servicio de urgencias de un hospital a las afueras de Sacramento (California) y se ha vuelto viral tras hacer público el mayor dilema de su carrera: si salvar la vida a un neonazi.

«No me deje morir, doctor», le suplicó el paciente un día de noviembre y con serios problemas respirar en una camilla.

Cuando le abrió la camisa, el doctor, judío, y la enfermera, de reza negra, observaron cómo una esvástica tatuada en su pecho subía y bajaba con cada jadeo.

When I first posted my thread, I was surprised when people commented that this should be an Op-Ed, including some folks in the media. I’ve never honestly considered myself much of a writer, but with their encouragement I went ahead and did just that. Wild. https://t.co/0KpjC1dC0r

Nichols le prometió al hombre, adicto a la metanfetamina, que haría todo lo posible. Aunque acto seguido ha reconocido que «por primera vez» en su carrera se cuestionó qué hacer, porque no sentía compasión, explica el diario San Francisco Chronicle.

«Su consumo de metanfetamina a lo largo de los años había pasado factura y sus dientes habían desaparecido. La esvástica se destacó en su pecho. Los tatuajes de las SS y otras insignias que anteriormente habían estado cubiertas por su camisa ahora eran obvias para todos en la habitación», explicó en su twitter el doctor Nichols.

Los medios de comunicación californianos hablaron con el doctor, que trata a pacientes con COVID-19 a diario y les reconoció que el cansancio acumulado de la pandemia pudo tener algo que ver en su reacción dubitativa sobre el paciente.

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.

As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/

— Taylor Nichols, MD (@tnicholsmd) November 30, 2020