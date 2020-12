Los expertos de Reino Unido identifican una ‘nueva variante de coronavirus’ que se expande vertiginosamente

Produce escalofríos, sólo imaginar que el ‘bicho’ cambia y para peor, justo ahora en que parece por fin que hemos acertado con las vacunas.

«Hemos identificado una nueva variante de coronavirus que podría estar asociada a la rápida expansión en el sureste de Inglaterra».

Eso ha informado este 14 de diciembre de 2020 el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, ante el Parlamento.

«El análisis inicial sugiere que esta variante crece más rápido que las variantes existentes. Hemos identificado actualmente 1.000 casos de esta variante, predominantemente en el sur de Inglaterra», ha explicado el ministro, que también ha señalado que la Organización Mundial de la Salud ha sido notificada.

Hancock ha afirmado que varias zonas de Inglaterra han visto un aumento de los contagios y ha anunciado que Londres y partes de Essex y Hertfordshire pasan al nivel 3 de restricciones.

«A lo largo de la semana pasada, hemos visto un aumento muy agudo y exponencial en Londres, Kent, partes de Essex y Hertfordshire. No sabemos hasta qué punto esto se debe a la nueva variante, pero independientemente de su causa, tenemos que tomar acciones decisivas que desafortunadamente son totalmente esenciales para controlar esta mortífera enfermedad».

El nivel tres de restricciones significa que las reuniones con no convivientes solo se pueden dar en lugares al aire libre (siempre respetando la norma de seis personas máximo) e implica el cierre de restaurantes, cafeterías y bares (excepto para el servicio a domicilio), entre otras medidas.

El ministro señaló que no hay evidencia por el momento de que esta variante esté asociada de alguna manera con un curso más grave de la enfermedad, y tampoco hay nada que sugiera que una variante pueda hacer que la vacuna sea menos efectiva, aunque aclaró que actualmente se están haciendo las evaluaciones pertinentes en Porton Down, la base de investigación del ejército del Reino Unido.

«Actualmente no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave, y el último consejo clínico es que es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos y seguir las reglas, y todos debemos asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus».

«El virus no solo se está propagando entre las personas más jóvenes, sino en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 60 años».