Los jerarcas comunistas comienzan a imponer en China pruebas anales para detectar el Covid-19

Aquí en España, al principio de la pandemia de coronavirus y para ‘animar’ a la gente a usar mascarilla, hubo unos graciosos que pusieron a la entrada de su tienda que se realizarían ‘pruebas anales obligatorias’ a todo el que entrase en el establecimiento no correctamente protegido.

Pues la pesadilla está ya a la vuelta de la esquina y que nadie descarte que el Gobierno PSOE-Podemos, en su alocado huida hacia delante, empiece pronto a aplicar la medida. Modelo ya tiene.

Las autoridades sanitarias chinas han comenzado a utilizar pruebas anales para detectar el contagio por Covid-19. Una medida que ha generado importantes reacciones ante un tratamiento considerado eficaz pero invasivo.

La emisora CCTV informaba de que la semana pasada trabajadores sanitarios realizaron hisopados anales a los residentes de los barrios con casos confirmados de coronavirus en Pekín.

Al igual que también se ha sometido a esta prueba a las personas que permanecen en instalaciones de cuarentena.

Los pequeños brotes localizados de las últimas semanas han hecho que varias ciudades del norte de China queden aisladas del resto del país y han dado lugar a campañas de pruebas masivas, que hasta ahora se han realizado principalmente con hisopos de garganta y nariz.

It’s not a joke. China chose to use anal Covid swab tests instead of nose swab tests. Basically, this is an operation of social engineering. They’re trying to see how far people are willing to go in obeying the regime, even if that means being sodomized.https://t.co/Ic06aHOf6V

— Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) January 27, 2021