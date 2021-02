La adaptación de un dermatólogo en un ecommerce con la nueva normalidad

La pandemia derivada de la Covid-19 ha acelerado el proceso de digitalización de la sociedad en general, e indudablemente de los negocios. Éstos ya avanzaban de manera significativa en el desarrollo de sus canales online, aunque en estos meses lo han hecho de una manera mucho más veloz. No estar presente en la red era no estar presente para la sociedad, no tener abierto un nuevo canal de atención a sus clientes o de venta.

En caso de atender a los clientes porque se facilita evitar desplazamientos innecesarios y de venta porque se evitan los problemas con las restricciones de horarios. Y esta situación de negocio afecta a todos los estamentos de la sociedad, incluidos los médicos, y en concreto los dermatólogos, como sucede con De Felipe Madrid, quién no sólo se ha adaptado a atender clínicamente a sus pacientes a través de una consulta virtual, sino que ha desarrollado un canal online para la venta de sus productos, estando siempre accesible a sus pacientes e impulsando una parte online del negocio de venta de productos dermatológicos.

Dos situaciones, tanto la atención clínica de manera virtual como de comprar online, ciertamente impensables antes de la pandemia, en concreto cuando hablamos de la parte médica; pero la telemedicina ha aumentado su protagonismo en el ámbito digital, y todos los factores sociales y técnicos indican que irá aumentando en importancia a lo largo de los próximos meses. Una demostración de cómo los dermatólogos se han adaptado a los nuevos tiempos. Bien es cierto que no siempre es posible aplicar este proceso, ya que depende del estado de cada paciente. Pero esta unión de atención digital se ve complementada con la parte de tienda online. El paciente es atendido de manera virtual (a través de una video conferencia) y puede adquirir las recomendaciones de su dermatólogo desde su propio domicilio. Un proceso que se desarrollo con una absoluta seguridad, evitando los estragos de este virus.

Este avance de la tecnología en el ámbito de la medicina conlleva otra serie de ventajas, tanto para médicos como para pacientes. Los dermatólogos, por ejemplo, pueden pasar consulta desde su propio domicilio, cumplir con los estándares de privacidad y acortar los tiempos de atención a cada paciente, permitiendo que todo se desarrolle con más agilidad que cuando se hacía de manera presencial. Lo mismo sucede con la gestión de recetas o envío de documentación. Esto también se ha agilizado de una manera vertiginosa, situación que se ve complementada con la implementación de la opción de adquirir productos en las nuevas tiendas online, en donde se puede comprar productos como en la Shop De Felipe de la misma clínica dermatológica.

Por el momento, este proceso de telemedicina ofrece una serie de ventajas que están ayudando a muchas áreas médicas, como hemos visto en el caso de los dermatólogos, aunque también hay que entender que, en determinados escenarios, será necesaria una consulta presencial y no de manera virtual. Asimismo, falta por comprobar cómo el sistema público sanitario se adapta a esta situación de telemedicina, ámbito al que las empresas privadas sí han sabido aprovechar las innumerables ventajas que ofrece la tecnología.