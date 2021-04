‘Enfermera saturada’ se chotea de la mascarilla en la playa: «Sacamos una norma y si es impopular la cambiamos»

El uso de la mascarilla en espacios al aire libre será obligatorio independientemente de la distancia de seguridad que exista con las demás personas.

Así lo publica el Boletín Oficial del Estado. Y no hay que ser un lumbreras para darse cuenta de que la norma es una absoluta majadería y contrasentido con todo lo que se había venido diciendo hasta ahora.

A partir de ahora, la distancia de seguridad no será suficiente para evitar la transmisión del coronavirus. La medida no ha gustado a algunos expertos que no han dudado en criticarla.

El divulgador sanitario, Héctor Castiñeira, advierte que este tipo de leyes no solo carecen de criterio científico, sino que también «contribuyen a aumentar el hartazgo y la fatiga» de la población.

Según el enfermero la nueva norma es «absurda» porque las playas «no son un lugar de alto riesgo por lo que tener que utilizar la mascarilla no tiene mucho sentido».