El Gobierno PSOE-Podemos se traga la mascarilla: las CCAA no acatan la ley que la hace obligatoria a todas horas

Es de aurora Boreal, porque no se trata de algo que se le haya escapado a un ministro o el produzco de un calentón en rueda de prensa, lo que viene a confirmar que en en el Gobierno PSOE-Podemos son bastante más tontos de lo que parecen y ya parecen bastante.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado martes, 29 de marzo de 2021, la conocida ‘ley de nueva normalidad’, que establece la obligatoriedad de usar la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

En otras palabras: si es usted pastor y se va con las ovejas al monte, tiene que llevar bien puesta la mascarilla, porque como le vean por los prismáticos los agentes de la una pareja de la Guardia Civil, de esas que de vez en cuando se da una vuelta por el campo, le cae un multa de padre y muy señor mío.

Tomar el sol en la playa sin mascarilla y caminar solo o en familia por el campo sin cubrebocas son dos actividades prohibidas esta Semana Santa en España

Con una excepción: se la puede quitar para bucear.

Con el agravante que -según subrayó la ministra de Sanidad, Carolina Darias-, se trata de una norma que durará hasta que la crisis sanitaria se dé por finalizada:

«Hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19».

Ridículo y tanto que a estas horas, menos de dos días después, ya anda el patoso equipo de Pedro Sánchez dando marcha atrás y viendo com o saca la pata.

La ministra Darias ya ha dicho que estudia «una enmienda técnica» que matice el asunto en «casos concretos», pero unas cuantas Comunidades Autónomas han decidido pasar del Gobierno y sortear el desatino a su estilo.

Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia o la Comunidad Valenciana van a mantener sus normativas regionales en vigor, hasta que Sanidad enmiende la norma estatal.

Así, durante la Semana Santa no expedirán sanciones, que pueden alcanzar los cien euros, por no llevar mascarilla si se mantiene una distancia mínima entre no convivientes, en los baños de mar y cuando se toma el sol tumbado.

Varios portavoces de Sanidad de las Comunidades Autónomas han expuesto en la comisión interterritorial de Salud Pública las incongruencias evidentes de una ley que choca con sus normas. Consideran que obligar a llevar mascarilla cuando se toma el sol tumbado o se pasea solo por el campo es una decisión «descontextualizada», mientras la ley no dice nada de la necesidad de llevarla en interiores compartidos con personas no convivientes.

El sector turístico denuncia que la regla proyecta una imagen de descontrol de la pandemia en España.

Por Comunidades Autónomas: