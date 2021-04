Ayuso insta a Sánchez a autorizar a las empresas la compra de vacunas para sus empleados

Otra escaramuza que Isabel Díaz Ayuso gana a Pedro Sánchez, cuyos reiterados intentos de erosionar la imagen de la candidata del PP, de cara a las elecciones autonómicas del 4-M, fracasan uno tras otro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid subyara que su apoyo a que las empresas salgan fuera de España a los mercados a comprar vacunas.

En un acto en Valdebebas, este 16 de abril de 2021, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que sería «interesante» en un momento en el que además cree que se debería «empezar a trasladar patente y que todos los países» empezasen a fabricar «a la máxima celeridad».

«Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas».

Para Ayuso, tal y como están sucediendo los acontecimientos, tanto empresas como países acabarán «comprando por su cuenta porque es la única manera de salir adelante».

Así, ha incidido en que Reino Unido, Marruecos y otros «numerosísimos países» están vacunando masivamente mientras que España «sigue rezagada» como otros lugares de la Unión Europea.

«Imagino que muchos de ellos en cuanto les den luz verde empezarán a comprar. No quisiera pensar que España está a la cola porque no ha hecho los deberes, porque no se ha ido reuniendo con todas las farmacéuticas y con todas las empresas de vacunas al menos para contemplar escenarios».