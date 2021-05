Twitter es un hervidero de pullazos contra Pedro Sánchez por presumir de unidad ante la pandemia

Es único a la hora de liarla parda en redes sociales.

Pedro Sánchez, ahora que ha decaído el estado de alarma, se afana en destacar en la red del pajarito azul que él, como presidente del Gobierno de España, ha conseguido una unidad en torno a la lucha contra el coronavirus.

El problema para el político socialista es que la hemeroteca está ahí y, por tanto, los hechos.

Si durante la primera ola del Covid-19 optó por ser únicamente él quien adoptase las decisiones, luego, a partir del segundo y sucesivos repuntes hizo dejación de funciones blandiendo la palabra mágica: ‘cogobernanza’.

El jefe del Ejecutivo socialcomunista se limitó a poner un estado de alarma para seis meses y este ha finalizado este 9 de mayo de 2021 sin que nadie de su gabinete explique qué datos han mejorado respecto al 8 de mayo de 2021 para que se levanten las restricciones a la movilidad.

El ciudadano de a pie no entiende que con más de 100.000 fallecidos (hay quien ya sitúa la cifra en unos 140.000) el presidente Sánchez salga poco menos que a ponerse la medalla.

Por eso no es de extrañar que Twitter hirviese con los zascas que le han metido al inquilino de La Moncloa:

Presidente, ayer decaía el Estado de Alarma, y se requería sin ningún lugar a duda su presencia ante las cámaras y el país, para hacer un llamamiento a la responsabilidad general, pues esto no ha acabado. Por qué no lo ha hecho? Me siento muy decepcionado como votante y ciudadano

Humo… no hay nada en su retórica. Dimita y conceda una oportunidad de no hundir más este país.

Unidad? No será la vuestra?

Negocios que van a pique y vosotros subiendo impuestos

No habéis pensado en reducir ministerios, asesores y un sinfín de gastos inútiles?

Los ciudadanos ya nos estamos apretando el cinturón, es más, no podemos respirar.

Lo vuestro no tiene nombre

