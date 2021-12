Zendal: un año, 8.400 pacientes atendidos y la izquierda diciendo mamarrachadas»

Pocas veces, en las desaforada pugna política que marca casi todo en España, se habían dicho tantas insensateces como ha soltado la izquierda es’añola en general y madrileña en particular contra el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

«No le tenemos manía, le tenemos miedo»; «es una sinrazón»; «trata a los pacientes como ganado»; «es una chapuza; «un hospital fantasma»; «no hay quirófanos»; «no respeta la intimidad de las personas»; «es un pelotazo urbanístico»; «se han gastado miles de euros en aparentar»; «no tiene aval científico ni lógica»; «la comida tiene moho»; «la gente antes quería ir a Supervivientes para adelgazar y ahora quiere ir al Zendal»…

Esas mamarrachadas son sólo algunos ejemplos de los ataques que la izquierda política y mediática ha proferido en los últimos meses contra el Zendal, el complejo hospitalario, de carácter público, construido en en apenas 100 días para descongestionar el resto de centros de la región, en los momentos álgidos de la pandemia de coronavirus.

Pues este 1 de diciembre de 2021, el Zendal celebra su primer aniversario y su éxito es clamoroso, arrollador, innegable: 8.400 pacientes atendidos y más de 1,8 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19 administradas.

El hospital de pandemias cuenta con 102 personas ingresadas en los tres pabellones activos, dos dedicados a hospitalización y otro destinado íntegramente a vacunación.

Del total de ingresados, 62 se encuentran en hospitalización, 25 en Unidades Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), seis en UCI y nueve en rehabilitación, según los datos facilitados a Europa Press desde el centro sanitario.

Desde que recibió a su primera paciente el pasado 13 de diciembre de 2020, dos días después de entrar en funcionamiento, ha atendido a más de 8.394 madrileños. De ellos 383 han sido pacientes que han pasado por su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 1.486 a enfermos tratados en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), una de las más grandes de España.

Asimismo, un total de 144 personas han recibido tratamiento en su Unidad de Rehabilitación Funcional (URF), orientada a la recuperación de pacientes que, tras superar la fase crítica de a enfermedad, presentan secuelas graves y requieren cuidados multidisciplinares para mejorar su estado de salud y recuperar su calidad de vida.

Todos ellos han sido derivados a este hospital, concebido como un «pulmón asistencial», desde hospitales de la red pública madrileña con el objetivo de aliviar la presión asistencial y recuperar la actividad ordinaria previa a la pandemia.

Con la región inmersa en la quinta ola y en riesgo medio tras varias semanas de subida en el número de contagios e incidencia acumulada, aunque con una situación de presión asistencial estabilizada, cuenta con los pabellones el 1 y el 2 destinados a hospitalización y rehabilitación dejando únicamente el 3 para vacunación, que lleva a cabo de manera interrumpida durante las 24 horas del día. El centro hospitalario alcanzó su ocupación máxima el pasado 25 de abril, en plena segunda ola, con un total de 581 enfermos.

«Ahora con más motivo lo que pretende Madrid es que toda la patología Covid vaya al Zendal», defendió la pasada semana el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que explicó que «es muy importante» no paralizar el resto de actividad asistencial para «avanzar en listas de espera quirúrgicas y de pruebas y consultas».

UNO DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE VACUNACIÓN FRENTE AL COVID

Además, se ha convertido en uno de los principales puntos de vacunación masiva frente al Covid-19. En total, desde el 23 de febrero ha administrado más de 1.815.185 millones de dosis, con un récord de 33.737 vacunas inyectadas en 24 horas registrado el pasado 7 de julio.

Con el 92,1% de la población inmunizada con las dos dosis de las vacunas y el 90,4% con al menos una, este macropunto de vacunación está centrado ahora en la administración de terceras dosis, disponibles sin cita previa y durante las 24 horas del día.

Así, será una de los principales puntos para que más de 1,6 millones de madrileños pendientes de vacunación entre menores de 5 a 12 años, mayores de 60 años, inmunodeprimidos y segunda dosis de refuerzo de Janssen.

Aunque actualmente tiene un pabellón entero para vacunación, la versatilidad del hospital permite convertirlo en función de las necesidades. El denominado ‘milagro’ hospitalario desde el Gobierno regional fue construido con una capacidad total de 1.008 camas de hospitalización organizadas modularmente en torno a controles de enfermería y 48 puestos de UCI, 16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios, es decir un total de 1.056 camas.

En cuanto a personal, tras las desescaladas de los meses posteriores al verano, este recinto hospitalario de 80.000 metros cuadrados vuelve a incrementar el personal sanitario en las últimas semanas, la mayoría con adscripciones temporales forzosas, algo que ha generado las críticas de los sindicatos.

SE CONSTRUYÓ EN UN TIEMPO RÉCORD

Al frente del proyecto estuvo Fernando Prados, Coordinador General del Hospital desde diciembre de 2020 hasta que el pasado mes de septiembre se hizo cargo de la recién creada Dirección General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. Desde entonces, el nuevo director ha sido Javier Marco.

El Isabel Zendal relevó en la atención de pacientes Covid al hospital habilitado en Ifema Madrid, en funcionamiento del 21 de marzo al 1 de mayo y que llegó a disponer de más de 1.250 camas, 16 de ellas de UCI; contó con 1.200 profesionales de Atención Primaria, Summa112, y hospitales, y en 40 días atendió a cerca de 4.000 pacientes».

Para ello, se construyó en un tiempo récord de cien días un recinto de 80.000 metros cuadrados y una inversión inicial de 78 millones de euros que finalmente se ha visto casi triplicada hasta casi llegar a un coste de 153 millones de euros en 2020.

Dotado de la UCI más avanzada de Madrid y equipado con respiradores de última generación, con TAC, equipos de rayos y con ecografía», inauguró a finales del pasado mes de marzo una Unidad de Rehabilitación Integral Post-Covid para la recuperación de pacientes que, tras superar la fase crítica de la enfermedad, presentan secuelas graves y requieren cuidados multidisciplinares. Pero esta rehabilitación no será también para pacientes no Covid. «La mayor parte no serán Covid, ha matizado», explicó Zapatero.

Dentro del plan funcional para el centro sanitario que está ultimando la Comunidad de Madrid se prevé también el traslado del Summa-112 de Antracita al Zendal y el Labotatorio regional de Salud Pública.