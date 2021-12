Las redes se ‘mofan’ de Garzón por su confinamiento ante un posible contagio por Covid: «Reunirse con Buzz Lightyear y Barbie no es tener agenda pública»

Poca agenda tiene el ministro.

Y para algún acto al que tiene que acudir, va y tiene que quedarse en casa por el riesgo de haberse contagiado por Covid-19

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha suspendido su agenda pública prevista para el 16 de diciembre de 2021 tras encontrarse confinado por contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, según han informado fuentes del Ministerio.

Garzón se encuentra a la espera de recibir los resultados de un test de diagnóstico de Covid-19, pero estas mismas fuentes han asegurado que se encuentra bien y sin síntomas.

El ministro ha cancelado los dos actos que tenía agendados este 16 de diciembre de 2021 por «precaución» y de acuerdo con lo que establece el protocolo de actuación para contactos estrechos con casos de Covid.

Así, no podrá inaugurar el estudio de la OCU sobre la exclusión financiera en España que se celebra a las 10.00 horas en el hotel NH Príncipe de Vergara (Madrid), ni tampoco podrá presentar la ‘Guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas‘ en la sede del Ministerio que estaba previsto para esta jornada.

El cachondeo en redes, tremebundo:

Lo q nos confirma alguna de estas premisas no excluyentes:

-Alberto Garzón es un antivacunas y no se ha vacunado.

-Las vacunas no sirven para nada.

-Los vacunados contagian.

-Albert Garzón aún no se ha enterado de que hay test para descartar COVID.

-Alberto Garzón +COVID

— Bloki_Juan José (@Bloki92983544) December 16, 2021