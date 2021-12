Bill Gates: «Creo que estamos entrando en la peor fase de la pandemia»

Una de las grandes virtudes de Bill Gates ha sido siempre adelantarse al resto, adivinar por dónde iban a ir a los tiros.

En vísperas de la Navidad, el cofundador de Microsoft reveló en su cuenta de Twitter que ha cancelado la mayoría de sus planes festivos debido a la propagación de la cepa ómicron del coronavirus, que —escribió— se transmite «más rápido que cualquier otro virus en la historia».

«Justo cuando parecía que la vida regresaría a la normalidad, es posible que estemos entrando en la peor fase de la pandemia. Ómicron nos golpeará a todos nosotros», escribió Gates en su cuenta de Twitter al revelar que sus amigos cercanos ya se habían infectado con la nueva variante del coronavirus.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021