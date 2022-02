Sarna, la nueva plaga en España

En España hay un nuevo reto sanitario: una plaga de sarna.

Un vídeo viral de un usuario de Tik Tok @lajotaroja_ (que se han vitalizado llegando a 30.000 visualizaciones en menos de 24 horas) denunciaba la existencia de la nueva plaga.

El principal foco de infección son los probadores de ropa.

La publicación está siendo muy comentada, con comentarios con preguntas hacia el tema y afirmando que han sufrido un plaga de sarna.

«Por fin alguien dice algo sobre el brote, por eso no me pruebo nada en tiendas de ropa», «Me has dejado flipando, no había oído nada», «Yo la pasé y es lo peor que he tenido en mi vida», «Por fin alguien habla de ello».