Susana del Pozo: «El Covid 19 agravó la salud buco-dental»

Abril 2020. Es medianoche. Te despiertas de sopetón porque parece que tu cabeza va a reventar de dolor. Te diriges a paso lento, como a rastras hacia el baño. Enciendes la luz. Te miras al espejo. Tu cara pálida y demacrada refleja un punzante dolor interno. Abres la boca. Observas que una de tus muelas del maxilar inferior tiene un flemón como para salir corriendo al hospital. Te vistes con urgencia. Antes de salir miras por la ventana. No hay nadie en la calle. En ese momento tomas conciencia que han pasado dos semanas desde que empezó el confinamiento y no hay dios que te atienda de urgencia a esas horas. Y es más: los hospitales no te atenderán a menos que les llames por teléfono y -si tienes suerte- te vayan a recoger a tu casa. En ese entonces la primera ola de la pandemia del Covid 19 se cobraba miles de vidas a diario.

Por aquellos días, me encontraba buscando historias para publicar y este tema me pareció más que interesante. Y es que tener dolor de muelas en plena pandemia sí que tenía que haber sido una gran faena.

Busqué y rebusqué a través de las redes quién me podría hablar sobre este tema peliagudo, pero fue como buscar una aguja en un pajar. Hasta que …¡Bingo! En Facebook -hoy META- se anunciaba una tal Dra. Susana del Pozo, de la Clínica Dra. Susana del Pozo, quien atendía casos urgentes y de paso te regalaba (si te acercabas a su consulta a visitarla) mascarillas. ¿Mascarillas?. Si, en ese entonces eran un bien preciado… y escaso. La contacté de inmediato. La entrevisté sobre el tema en mención y de paso le pedí unas cuantas mascarillas. Me regaló varias, las cuales repartí -como si estuviera contrabandeando- entre amigos y conocidos a los cuales fui a buscar a sus casas de las cuales no querían salir.

Dos años después

En esta ocasión viene a nuestra redacción la Dra. Susana del Pozo para conversar sobre aquellos días de pesadilla (ojo, no han acabado aún), y sobre las secuelas que el Covid 19 ha provocado en la salud buco-dental. Ella es nuestro personaje de la semana.

Calle de Oliva de Plasencia, 1

Centro comercial San Ignacio de Loyola

28044 Madrid

España